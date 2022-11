One Piece avrà un live action dedicato tramite Netflix, attualmente alle prese con la produzione della versione in carne e ossa dell’opera magna di Eiichiro Oda.

Mentre il manga si appresta a raccontare la sua saga finale dopo più di 25 anni di serializzazione, Netflix tenta di cominciare una nuova avventura, partendo dal principio raccontando le avventure di Luffy e il suo sogno di diventare Re dei pirati.

Al momento non abbiamo teaser o trailer ufficiali, ma sappiamo il volto degli attori che interpreteranno i personaggi principali della storia, e oggi lo showrunner Matt Owens ha parlato di Sanji, insieme alla sua caratterizzazione all’interno della serie.

One Piece Netflix, lo showrunner su Sanji: “sarà un seduttore più che un simpaticone”

One Piece Netflix Fan ha condiviso questa piccola clip su Twitter, pescata da CB, a proposito del personaggio di Sanji all’interno di questo live-action, che a detta dello showrunner sarà un ottimo seduttore, piuttosto che un’“arma comica” come accade nell’anime o il manga:

Matt Owens (Showrunner) – "Sanji will be more of a flirt than a simp." Full video: https://t.co/K0N1zmQBwW pic.twitter.com/Z87kac8gjb — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) November 25, 2022

Taz Skylar è l’attore che darà il volto allo chef dei Mugiwara e nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di vedere anche tutta la grinta di Taz nell’intraprendere questa avventura. L’attore si sta allenando duramente per emulare i calci del personaggio e intanto serve e cucina dei pasti per i suoi colleghi in pieno stile Sanji appunto.

Oltre Taz troviamo Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro e Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp. Il pubblico nonostante l’ambizione diffida da questo prodotto, visti i risultati degli scorsi live-action tratti dai manga. La presenza di Oda nel progetto però ha rassicurato una buona fetta di pubblico.

In alto potete vedere anche il video completo di questa dichiarazione, che conferma una sorta di rivisitazione di tutti i personaggi dei Mugiwara creati da Eiichiro Oda, supervisore di tutto il progetto Netflix.

Attualmente non abbiamo altro, ma solamente poche immagini leakate sul set. Non aspettiamo altro e attendiamo con ansia le prime immagini e anche il primo trailer che potrebbe donare una piccola infarinatura al live-action dedicato al franchise di One Piece, attualmente verso la sua fine nella sua versione manga.

