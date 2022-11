I 7 personaggi più bizzarri in One Piece

Il mondo di One Piece è caratterizzato da tantissimi pirati, luoghi e misteri pericolosi che rendono il manga di Eiichiro Oda attraente e avvincente per tutti gli appassionati che appartengono a generazioni diverse. Le avventure di Rufy raggiungeranno il livello di fama di Goku se non superiore dato che il mondo di One Piece è incredibilmente vasto e coinvolgente.

Ci sono molte peculiarità che caratterizzano questo manga. Innanzitutto i pirati sono dotati di poteri fuori dal normale per via dell’esistenza dei Frutti del Diavolo. Questi rendono ogni personaggio molto originali portandoli a distinguerli dagli altri. Ma quello che sicuramente molti fan hanno notato è proprio relativo allo stile di disegno di Eiichiro Oda. Infatti non siamo di certo di fronte a un livello di disegno di altissima precisione, e questo lo possiamo vedere con il modo in cui il mangaka sembri giocare molto con la proporzionalità dei personaggi.

Quello che è molto interessante fare in questa discussione, è individuare e analizzare i 7 personaggi più bizzarri in One Piece. In particolare cercheremo di elencare alcuni personaggi zoomorfi o dall’aspetto curioso e stravagante che sono quasi inspiegabili

I 7 personaggi più bizzarri in One Piece

Dr. Vegapunk Dobon Gaimon Dr. Hogback Kokoro Franky Gekko Moria

I 7 personaggi più bizzarri in One Piece

7) GEKKO MORIA

Si tratta del capitano dei Pirati di Thriller Bark e basta vedere il suo design per affermare che è uno dei personaggi più bizzarri del manga. Moria è un uomo di grossa mole e dal fisico sproporzionato, infatti ha uno stretto torace e una pancia e un sedere molto voluminosi, oltre a gambe corte. Inoltre sembra un vampiro, e questo spiega anche la tematica di Thriller Bark, dato che ha le orecchie e i denti appuntiti. Sulla fronte e lungo il collo ha dei segni di sutura a X mentre all’altezza delle tempie ha due protuberanze simili a delle corna.

I 7 personaggi più bizzarri in One Piece

6) FRANKY

Franky è il talentuoso carpentiere della ciurma di Cappello di Paglia e rientra tra i personaggi più bizzarri di One Piece. Questo perché è un cyborg. A seguito delle modifiche da lui stesso effettuate sul proprio corpo, Franky ha parzialmente modificato il proprio aspetto fisico. Per via del suo lavoro è anche molto muscoloso e robusto. I suoi avambracci, infatti, sono molto grossi rispetto al resto delle braccia. Dopo il salto temporale mostra i risultati delle ulteriori modifiche apportate sul suo corpo e molte sono bizzarre. Infatti può cambiare pettinatura premendosi il naso metallico. Il suo torso è più ampio, ha due lunghe cicatrici che scorrono verticali sul petto, partendo dalla nuca e raggiungendo il bacino. Le spalle sono diventate enormi e sferiche e gli avambracci sono diventati altrettanto grandi.

5) KOKORO

Kokoro è uno dei personaggi più bizzarri di One Piece. Si tratta di una sirena di tipo pesce ghiaccio che vive nei pressi di Water Seven ed è la macchinista principale del Puffing Tom. Contrariamente a quello che ci si aspettava e rispetto alle altre sirene presenti nel manga, l’aspetto di Kokoro è particolare. Infatti ha sempre un sorriso stampato sul viso, che ha molto gonfio, così come il collo. Questo sorriso, unito alla sua corporatura, la fanno assomigliare ad una rana. Ma c’è un motivo se il suo aspetto è come quello appena descritto: l’alcool.

4) DR. HOGBACK

Hogback fa parte dell’equipaggio di Thriller Bark ed è un dottore di fama mondiale. Il suo design è ovviamente stranissimo. Infatti Hogback è un uomo alto con un corpo rotondo e gli arti estremamente sottili. Il suo naso sembra il becco di un uccello e i suoi denti e le sue orecchie a punta rendono il suo viso simile a quello di un mostro. Per di più presenta una cicatrice che va da un lato della bocca all’altro attraversando la fronte. Hogback è un chirurgo le cui abilità e conoscenze sull’anatomia sono eccezionali, rendendolo in grado di effettuare operazioni che potrebbero sembrare dei miracoli. Ha salvato innumerevoli persone, ma poi ha sfruttato il suo dono per scopi malvagi.

3) GAIMON

Questo personaggio di One Piece è un ex pirata che vive sull’isola degli animali strani. Gaimon ha i capelli verdi acconciati in uno stile afro, la barba nera, le guance paffute e la bocca larga. È rimasto incastrato in un baule per ventidue anni, e il suo corpo si è adattato alla forma dello spazio disponibile, rendendo impossibile ormai farlo uscire di lì. In battaglia non potrà mai prendere parte in quanto appunto è incastrato e tutti i suoi movimenti sono limitati.

I 7 personaggi più bizzarri in One Piece

2) DOBON

Dabon è un personaggio marginale che non inciderà mai come protagonista nel viaggio di Rufy, ma merita di rientrare in questa lista. Sicuramente è il personaggio che meglio dimostra di cosa può essere capace la fantasia di Eiichiro Oda. Tuttavia è molto difficile da comprendere. Si tratta di una delle Star dei Pirati delle cento bestie e uno dei vicedirettori della prigione di Udon. Ha mangiato uno Smile che gli permette di avere il corpo contenuto nella bocca di un ippopotamo, il quale ha una volontà a sé e può inghiottire le persone. Quando chiude la bocca, Dobon non riesce a farsi comprendere da chi ha attorno. È assolutamente esilarante, soprattutto quando cerca di combattere. Il suo stesso potere lo mette in difficoltà limitandone i movimenti, dato che l’ippopotamo è assolutamente autonomo.

1) DR. VEGAPUNK

Il primo posto lo lasciamo a Vegapunk perché è uno dei personaggi di spessore assoluto più misteriosi del manga. Ma ora che il suo aspetto è stato finalmente rivelato possiamo affermare che è anche uno dei più bizzarri di One Piece. Il suo aspetto ricorda moltissimo Einstein e questo è plausibile dato che si tratta dello scienziato più geniale del mondo di Oda. In un flashback in cui si trova con Dragon, è possibile vederlo bene. È incredibilmente sproporzionato. Le sue gambe sono sottili e lunghe, il busto è molto piccolo e ha sempre la lingua esposta. Quello che però ha dell’incredibile è la sua testa, che è gigantesca e altissima.