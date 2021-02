Nel mondo di One Piece ci sono molti tipi di Frutti del Diavolo che garantiscono a chi li ha mangiati poteri incredibili, ma quello che viene considerato il più potente del tipo Paramisha è il Gura Gura no Mi un tempo appartenuto all’ora deceduto Barbabianca. E questo è proprio il momento giusto per tornare a parlarne, poiché stiamo vedendo come Edward Newgate sia stato protagonista anche della storia del Paese di Wano, insieme al suo grande amico Kozuki Oden (qui trovate la mia recensione dell’ultimo episodio dell’anime di One Piece).

Il Gura Gura no Mi che era originariamente in possesso di Edward “Barbabianca” Newgate attualmente è invece posseduto Marshall “Barbanera” D. Teach. Ogni Frutto del Diavolo ha i suoi vantaggi e punti deboli, ma quando si tratta del Mera Mera no Mi, sembra quasi che non ci siano svantaggi oltre all’incapacità di nuotare, per il devastante potere che ne deriva.

Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto del Frutto del Diavolo di Barbabianca? Ecco quindi cinque strani segreti e curiosità per rinfrescarci la memoria sugli straordinari poteri di questo straordinario pirata, per celebrare degnamente il suo trionfale ritorno negli ultimi flashback di One Piece!