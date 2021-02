L’epopea leggendaria del mitico Kozuki Oden prosegue la sua corsa in One Piece 963, mostrandoci lo straordinario ardore della fermezza di questo ragazzo così carismatico, emblematico e storicamente importante per la storia del Paese di Wano.

One Piece 963 – I’m gonna break my rusty cage and run!

Sappiamo già quanto forte sia il desiderio di Oden di lasciare la sua piccola isola per scoprire il mondo al di là dei suoi confini, ma le sue scarsissime doti di navigatore glielo hanno sempre impedito. Per questo, quando viene a sapere che una nave pirata è approdata sulle rive di Wano la sua reazione è così diversa da quella comune, di puro terrore.

Oden è super eccitato all’idea di potersi unire a una vera ciurma di pirati che scorrazza libera per i mari! Ora, non resta che andare da loro a dargli un caloroso benvenuto.

Le scene successive di One Piece 963 sono al contempo ultradinamiche e ultradivertenti: Oden è talmente istintivo da far sembrare Luffy un gran pensatore, ed è anche incredibilmente potente, e senza l’utilizzo di alcun Frutto del Diavolo (perlomeno, non abbiamo ancora mai visto il giovane Oden fare sfoggio di eventuali poteri derivanti dai suddetti Frutti)!

Forse per dimostrare la propria forza, forse per testare quella di Barbabianca, Oden si scaglia contro il mastodontico Capitano, colui che era conosciuto come l’uomo più forte del mondo, dando fondo a tutte le sue forse, e lo stesso farà Edward Newgate. Il risultato è un’esplosione di energia devastante. Godetevi questo scontro offerto da One Piece 963!

Oden è un ragazzino cocciuto e fortissimo, e di certo ha destato le attenzioni di Barbabianca, ma qualcosa non lo convince: non solo Oden è un daimyo, ma la legge del suo Paese gli impedisce di uscire dai suoi confini; inoltre, la forte personalità del ragazzo riporta alla mente di Barbabianca il fatto che troppe prime donne nella stessa ciurma creano solo problemi (naturalmente, si riferisce alla sua passata esperienza con i Pirati di Rocks).

One Piece 963 – il test di Barbabianca

Barbabianca, nonostante apprezzi molto le qualità di Oden, sembra essere poco convinto dall’idea di accoglierlo nella sua famiglia. Tuttavia, sappiamo bene quanto egli fosse legato alle leggi del mare, per cui decide di fare le cose seguendo non le leggi di Wano, a cui non si sente minimamente legato, ma quelle piratesche: se Oden supererà una certa prova, potrà salire a bordo della Moby Dick.

One Piece 963 ritorna ancora una volta a mostrarci una delle imprese che definirei “mitologiche” di Oden, il quale si rende in questa situazione protagonista di una prova di forza e tenacia ineguagliabili e decisamente sovrumane.

Per chi, come me, è profondamente legato a Barbabianca, alla sua ciurma e alla sua storia, conoscere i dettagli della sua storia è emozionante, come lo sarò anche scoprire sempre più notizie sul Re dei Pirati!

Anticipazioni

Il grande viaggio di Oden ha inizio, rendendo presto il suo nome noto in tutto il mondo, fino a giungere perfino alle orecchie dell’unico e solo Re dei Pirati, Gol D. Roger, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Il fratello minore di Barbabianca! La grande avventura di Oden! Kaizoku ou ni ore wa naru!

