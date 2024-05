Kagurabachi viene consigliato da una star di Chainsaw Man

Kagurabachi potrebbe aver debuttato meno di un anno fa, ma già la serie è uno dei titoli più in voga di Shonen Jump nella versione cartacea. Alla fine del 2023 il mondo è stato introdotto al dramma shonen ricco d’azione grazie a Chihiro. Ora, il secondo volume del manga è disponibile, e ci si aspetta che le sue vendite decollino in parte grazie alla raccomandazione di Vaundy, la celebre cantante dietro alla prima ending di Chainsaw Man.

Come puoi vedere qui sotto, la cantante giapponese ha messo il suo nome dietro a Kagurabachi per qualsiasi dubbio. Le pagine ufficiali di social media per il manga hanno condiviso oggi la grande raccomandazione di Vaundy, accompagnata da alcuni grandi complimenti.

“Grandi battaglie e spettacolari combattimenti con la spada giapponese!!! È un fabbro di spade che può far emergere il potere magico di una katana. Lo stile di combattimento del protagonista, simile al nuoto, trasforma il campo di battaglia in un palcoscenico”, recita il post di Vaundy.

Naturalmente, questa approvazione è piuttosto importante per Kagurabachi. Dopotutto, Vaundy è una delle cantanti più famose in Giappone e il suo lavoro si sta espandendo in tutto il mondo. Nel 2019, la cantante ha iniziato in modo indipendente e alla fine ha ottenuto il suo grande successo con “Tokyo Flash”. Più di recente, Vaundy ha trovato fama globale grazie al suo lavoro in programmi come Ranking of Kings e Chainsaw Man. In quest’ultima serie, Vaundy ha eseguito la prima ending “Chainsaw Blood”, e il brano è diventato virale con facilità.

Ora, Vaundy sta mettendo il suo nome su una nuova serie, e Kagurabachi è desideroso del suo supporto. Dopotutto, il manga ha già due volumi e ha molto altro da esplorare. Se non sei familiare con Kagurabachi, la serie della Shueisha è facile da leggere in quanto è disponibile sull’app Manga Plus

Fonte Comic Book