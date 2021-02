One Piece 962, di cui qui trovate la mia recensione, ha accolto ancora una volta un famigerato equipaggio di pirati! Prima che il terzo atto dell’arco di Wano Country iniziasse ufficialmente, la serie anime è iniziata quest’anno con un breve aggiornamento sulla situazione nel resto del mondo mentre Luffy e i Cappello di Paglia si facevano strada attraverso Wano. Riprendendo dopo il breve arco del Reverie prima dell’inizio di Wano, la serie ha rivelato non solo alcuni importanti aggiornamenti per il futuro, ma ha anche gettato le basi per alcune grandi anticipazioni sul passato della serie. Una di queste grandi rivelazioni riguarda un famigerato equipaggio di pirati del passato, noto come Pirati di Rocks.

One Piece 962 – i Rocks

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One Piece 962.

La ciurma dei Pirati di Rocks era composta da Barbabianca, Big Mom, Kaido e alcuni dei pirati più potenti di quel tempo. Ma l’ultimo episodio della serie ha fatto un ulteriore passo in avanti, poiché ha rivelato come parte del flashback di Oden che questo ex equipaggio si era diviso in gruppi autonomi e ha iniziato a farsi strada in mare aperto.

One Piece 962 continua il grande flashback per Oden che ci fa capire i motivi per cui è una figura così importante per la storia di Wano, ed è presto chiarito verso la fine dell’episodio che la sua storia sembra coinvolgere i resti dei Pirati di Rocks. Alla fine dell’episodio viene rivelato che, dopo essersi sciolti, l’equipaggio di Barbabianca si era recato a Wano.

C’è un breve aggiornamento che mostra nuovi scorci delle versioni più giovani di Barbabianca, Kaido e Big Mom, ma ci sono anche due curiose sagome di capitani che devono ancora essere completamente rivelate:

Abbiamo appreso in precedenza che i Pirati di Rocks erano guidati da Rocks D. Xebec, ed erano considerati come dei terroristi dal governo mondiale.

Garp e Gol D. Roger hanno formato un tag team per sconfiggerli. Ora, se Oden è legato a questo in qualche modo, questo potrebbe essere un flashback con enormi implicazioni per il futuro.

