Bleach: Thousand-Year Blood War ha scosso il mondo intero a quanto pare, vista la poetica di Tite Kubo tornata in auge grazie a questa trasposizione animata dell’arco finale della storia, dove lo stesso autore ha avuto e ha voce in capitolo.

Perché come ben sapete il tutto non finisce qui, perché l’autore della saga ha ancora in cantiere alcuni episodi speciali da inserire ancora nell’anime, dato che ci saranno delle aggiunte non presenti nel manga originale.

Sicuramente Ichigo Kurosaki ha smosso l’anima del pubblico, giocando anche sul fattore nostalgia vista la notorietà di Bleach esplosa nei primi anni del duemila.

Cavalcando l’hype Tite Kubo ha pubblicato un nuovo post altamente misterioso, dato che il medesimo mostra solamente Rukia Kuchiki accompagnata da una data di uscita per un qualcosa di non ancora definito. Il post, visionabile in calce, è tagliato e il pubblico riesce a leggere “GS”. Con la data 10/2 alle 10:00.

Essendo un pezzo solamente di una foto tagliata non abbiamo modo di vedere gli altri personaggi presenti nella foto, confermando solamente Rukia con lo stile che tutti riconosceranno visto in Bleach: Thousand-Year Blood War.

Bleach, Tite Kubo pubblica un misterioso annuncio

Nonostante il resto è velato è possibile vedere una serie di abiti da Shinigami sulla sinistra dell’immagine, quindi probabilmente si tratta di tutti i protagonisti della guerra al completo.

Come sempre il pubblico sta speculando sulla questione e come sempre ci sono diversi pensieri. Il primo riguarda la pubblicazione di un libro da parte di Kubo dedicato appunto a questo arco narrativo finale, dato che al momento non ne esiste ancora una ufficiale, quindi l’annuncio potrebbe essere questo.

L’altra ipotesi è più complessa da realizzare, dato che si discute di un nuovo capitolo del manga di Bleach, successivamente a quello uscito nel 2021. Qui forse si sta sognando ma allo stesso tempo la speranza è sempre l’ultima a morire, quindi perché non pensarci? Tutto arriva da CB.

Comunque tra oggi e domani dovremo capire di cosa tratta questo misterioso annuncio, incentrato comunque su Bleach: Thousand-Year Blood War l’anime che sta adattando la parte finale del manga di Tite Kubo chiuso qualche anno fa. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter