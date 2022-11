Bleach La Guerra dei Mille Anni: Grimmjow è pronto a tornare

Bleach: La Guerra dei Mille Anni non vede solo il coinvolgimento della Soul Society nel conflitto contro gli Stern ritter. Infatti anche gli Arrancar hanno combattuto la propria guerra. Di fatto moltissimi hanno subito la superiorità di Yhwach.

Di recente la serie animata di Bleach ha entusiasmato tutti gli appassionati con il ritorno di Ichigo Kurosaki, il quale ha messo in mostra un tipo di potere utilizzato dai Quincy. Ora l’adattamento dell’anime vede il ritorno di un grande ex nemico del protagonista. E si tratterebbe di un personaggio chiave nella lotta contro la nuova minaccia.

Grimmjow è molto simile alla versione Arrancar di Ichigo Kurosaki. Questo non tanto per i suoi poteri spirituali. Piuttosto per il suo amore per la battaglia e la sua capacità di essere saggio durante un combattimento. Tutti gli appassionati ricordano Grimmjow, dotato di poteri che gli conferivano un aspetto molto più animalesco.

Sicuramente questo personaggio non era allo stesso livello di Ichigo nel dipartimento del potere, ma sembra che la misteriosa figura che aveva salvato Kurosaki e i suoi amici sia proprio l’ex nemico del protagonista principale.

L’Arrancar ha già subito una sconfitta schiacciante contro lo Stern ritter. Proprio per questo ha senso che Grimmjow salvi Ichigo e tutti gli altri, mentre cerca vendetta contro la famiglia Quincy che ha inferto un duro colpo ai suoi compagni.

Inoltre c’è una clip che dimostra il ritorno di Grimmjow condivisa direttamente dall’insider NomiMatsu. In questa breve clip accenna a questo ritorno il personaggio stesso rivela che l’Arrancar ha salvato Ichigo e i suoi amici da uno dei potenti membri del Wandenreich.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Suwabe Junichi after recoding 2 lines of Grimmjow in today's episode: #BLEACH_anime #BLEACH pic.twitter.com/clc72pv7Fb — nomi @ THE SHOOTING ⭐️ PROJECT (ZERO MIX) (@NomiMatsu) November 28, 2022

Bleach: La Guerra dei Mille Anni conta una cinquantina di episodi in totale, suddivisi in quattro cours. Secondo quanto riferito, dovrebbe continuare nel 2024. Lo stesso franchise non ha pubblicato nuove storie dopo lo speciale one-shot che ha mostrato Ichigo e gli altri protagonisti affrontare una nuova terrificante minaccia che riporta i peccati della Soul Society dalle profondità degli inferi.