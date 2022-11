Bleach: La Guerra dei Mille Anni: Ichigo rivela il suo nuovo potere

L’adattamento animato di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sta raggiungendo il momento più culminante. Infatti tutti i suoi appassionati hanno assistito al primo grande conflitto tra i mietitori di anime e i Quincy. Quello che riporteremo oggi però. è che il nuovo episodio della serie ha sbloccato uno dei sorprendenti poteri segreti di Ichigo Kurosaki!

I primi episodi dell’anime che affrontano l’arco finale del manga di Tite Kubo sono caratterizzati da capiosi spargimenti di sangue. E sicuramente i mietitori di anime hanno capito quanto il loro livello non sia all’altezza della potenza del potente gruppo Stern ritter.

LEGGI ANCHE:



5 motivi per leggere Sakamoto Days

C’era tuttavia, ancora la speranza che Ichigo potesse cambiare le cose una volta giunto sul campo di battaglia. L’ultimo episodio dell’anime di Bleach ha proprio messo alla prova il protagonista della serie.

Dopo aver trascorso gli ultimi episodi bloccato nella trappola di Quilge Opie tra Hueco Mundo e la Soul Society, Ichigo riesce finalmente a evadere e tornare alla Soul Society. Si rende subito protagonista di uno scontro violento contro lo Stern ritter Yhwach. E in questa situazione Ichigo è così sopraffatto che finisce per sbloccare una nuova sorprendente abilità.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider kurotshichii. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yhwach realized that Ichigo has blut vene pic.twitter.com/4TI5S8xYPw — kurotshuchii (@kurotshichii) November 21, 2022

Nel momento in cui viene quasi sconfitto e pugnalato al collo da Yhwach, si scopre che è anche capace di usare la tecnica Blut Vene usata dai Quincies.

L’episodio 7 di Bleach vede Ichigo lottare contro i leader degli Ster ritter, Yhwach, ed essendone il leader è molto più difficile da affrontare. Ichigo si trovava già in una situazione instabile dopo aver speso così tante energie per uscire dalla trappola di Opie.

Tuttavia questo ha finito per salvarlo in un momento critico. Yhwach scopre che Ichigo è in grado di attivare istintivamente la tecnica Blut Vene dei Quincies all’interno del suo corpo. Di conseguenza spiega che quando Ichigo è fuggito dalla trappola della prigione di Opie, la sua pressione spirituale usata ha iniziato a fondersi con la pressione spirituale di Opie.

Questo è entrato nel corpo di Ichigo e ha attivato un potere assopito all’interno. Sembra anticipare che anche Ichigo sia in realtà un Quincy, e ora questo ha dato il via a un mistero enigmatico.