Bleach: La Guerra dei Mille Anni: svelato il Bankai di Yamamoto

Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha mostrato con l’episodio più recente dell’anime il bankai del capitano Genryusai Shigekuni Yamamoto. Con esso ha dimostrato il vero potere che questo personaggio devastante ha a disposizione.

Tutti sanno dell’entusiasmo che ha generato il ritorno di Bleach. Infatti una delle maggiori attrattive dell’arco finale del manga è stato vedere tutti i mietitori di anime in azione. In questo modo gli appassionati hanno potuto vedere tutti i nuovi tipi di potenziamenti, trasformazioni e altro. Ma l’elemento più importante è legato alle rivelazioni che hanno colmato delle lacune della serie come alcuni Bankai.

L’episodio precedente della serie ha posto più attenzione su Yamamoto. Infatti si parlava del suo passato e di quanto fosse adirato per la morte del suo tenente capitano. Al termine dell’episodio, Yamamoto decide di lanciarsi nella lotta, dichiarando che avrebbe puntato direttamente il leader del nemico, Yhwach.

L’ ultimo episodio di Bleach: La Guerra dei Mille Anni riprende con la loro lotta e oggi riportiamo una clip imperdibile che mostra il Bankai di Yamamoto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ecllpse. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Quando Yamamoto inizia il suo combattimento con Yhwach, attiva immediatamente il suo Bankai, Zanka no Tachi (“Spada delle Braci”).

È stato rivelato che il suo Bankai è molto più complicato di tutti gli altri che visti finora in quanto non ha un’abilità, ma quattro diversi poteri quando lo usa. Con ogni trasformazione o potere che riflette una direzione su una bussola, il pieno potere di Yamamoto mostra perché il Capo Capitano usa raramente il suo Bankai. È così potente che ha un impatto sulla stessa Soul Society.

La sua versione più potente del Bankai può quindi cancellare completamente qualsiasi cosa in un raggio enorme, con una colonna di calore. Quindi non solo le sue solite fiamme bruciano più calde che mai, ma il suo Bankai ha portato tutto al livello successivo con una nuova dimostrazione del tipo di potere che Yamamoto aveva trattenuto nascosto per tutto questo tempo. Ora però bisognerà scoprire se Yamamoto riuscirà a superare e a battere Yhwach.