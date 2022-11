Bleach: La Guerra dei Mille Anni mostra la potenza di Yamamoto

Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha sancito il tanto atteso ritorno sul piccolo schermo di Ichigo. Adesso la nuova stagione animata si trova nel mezzo di una brutale guerra tra i mietitori di Anime e i Quincy. L’ultimo episodio della serie ha puntato i riflettori sul capitano Genryusai Shigekuni Yamamoto, il quale ha sfoggiato il suo straordinario potere.

I primi episodi della serie hanno introdotto i pericolosi Stern Ritter, ossia i nemici dei mietitori di Anime. Questi sono molto più forti di qualsiasi minaccia abbiano mai affrontato in precedenza.

L’Elite di Yhwach ha dunque dichiarato loro guerra, assumendo un importante tenente. Tutti gli appassionati di Bleach hanno iniziato a vedere le loro abilità dopo essersi lanciati in un’invasione verso la Soul Society.

Tutto ciò era vero fino a quando il Capitano stesso non è entrato in azione con l’ultimo episodio. Il primo episodio della serie ha visto purtroppo la scomparsa del tenente capitano Chojiro Sasakibe. Questo tragico evento ha ben dimostrato le abilità dei nuovi nemici. Questa scomparsa però era di una persona molto vicina a Yamamoto.

Una volta trovato colui che ha ucciso Sasakibe nell’ultimo episodio, Yamamoto ha scatenato tutta la potenza della sua rabbia, dichiarando guerra al nemico.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnimeScenesJPN. Di seguito ne riportiamo la clip che mostra Yamamoto in azione:

L’episodio 5 di Bleach La Guerra dei Mille Anni vede i vari Soul Reapers affrontare i nuovi nemici. Ma questo avversario non è uno qualunque dato che lo Stern Ritter che ha ucciso Sasakibe si rivela e Yamamoto. Quest’ultimo finisce per scoprire sulla propria pelle quanto sia devastante il potere di Yamamoto, rispondendo però con il Bankai di Sasakibe che gli aveva sottratto.

È un Bankai potente, ma dopo un flashback emotivo, Yamamoto si arrabbia ulteriormente mentre cancella elimina completamente il suo avversario vendicando il tenente capitano, da sempre al suo fianco. Ora il suo ingresso in prima linea con la sua dimostrazione di potenza è sufficiente per far tornare indietro il resto dei Capitani e dare loro una spinta morale necessaria per andare avanti.