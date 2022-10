Bleach: tagliata una parte importante nel secondo episodio dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha riportato la serie di Tite Kubo sul piccolo schermo dopo dieci anni. Oggi riportiamo un aggiornamento relativo al secondo episodio della serie animata. Prima di proseguire riportiamo a tutti coloro che non hanno ancora iniziato a guardare La Guerra dei Mille Anni che si tratta di uno spoiler.

Dopo una straordinaria premiere, l’adattamento anime è tornato con il secondo episodio questa settimana. Il protagonista della serie, Ichigo, si ritrova in viaggio verso Hueco Mundo. Allo stesso tempo, la Soul Society è rimasta sconvolta dalla recente invasione e i lettori del manga hanno notato che una scena importante è stata tagliata dall’episodio.

Il momento in questione risale all’inizio dell’arco della Guerra dei Mille Anni. Dopo la prima invasione della Soul Society, il Gotei 13 riamane sbalordito dalla morte del vice-capitano di Yamamoto. Quella di Chojiro Sasakibe è la prima grande scomparsa dell’arco narrativo e nel manga il suo funerale dà vita a una scena importante con Byakuya Kuchiki. Questa però non è inclusa nell’anime.

La scena in questione, nel manga, si svolge con il Capitano Generale dopo la morte di Sasakibe. Quando gli viene chiesto di parlare del vice-capitano, Byakuya dice che il dolore del vecchio è impossibile da comprendere poiché Yamamoto e Sasakibe sono stati partner per secoli.

“Chojiro Sasakibe era un uomo che ha giurato di rimanere un vice capitano per tutta la vita finché Yamamoto fosse in vita. Quest’uomo ha usato il Bankai per la prima volta in battaglia ed è morto. Il dolore del Capitano va oltre l’immaginazione di noi neofiti“. Sono queste le parole di Byakuya.

Nell’anime, questa scena no è presente perché tagliata. I capitani onorano semplicemente Sasakibe in silenzio. La probabilità che i motivi di questo taglio siano legati al ritmo dell’episodio è molto probabile, ma i fan ammettono che il vice capitano caduto meritava un memoriale migliore di quello presente nel secondo episodio. Quindi è importante leggere il manga di Bleach per coloro incuriositi a vedere quello che succede dopo la morte di Sasakibe.

Fonte – Comicbook