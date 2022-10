One Piece: inizia lo scontro tra Law e Barbanera

One Piece sta proseguendo il suo viaggio nel suo ultimo importante arco narrativo della serie. L’ultimo capitolo che ha debuttato su Jump accompagna tutti gli appassionati verso uno scontro tra Trafalgar Law e uno dei quattro Imperatori Barbanera!

Dopo la fine delle ostilità di Wano, Rufy, Law e Kid hanno lasciato l’isola per proseguire il loro viaggio. Da questo punto in poi ognuno di loro ha intrapreso percorsi distinti.

Rufy e i Cappelli di Paglia prima hanno incontrato Bonney, salvandola da una situazione pericolosa, sull’isola di Egghead. Qui è presente il laboratorio del dottor Vegapunk. Tuttavia la ciurma si è divisa in seguito all’attacco di un cyber squalo in seguito al salvataggio di Bonney.

Il capitolo 1063 di One Piece mostra come Rufy, Bonney, Jinbe e Chopper si stanno facendo strada sulla nuova isola. Tuttavia ci sono anche altri aggiornamenti su come stanno andando le cose.

Tra questi è fondamentale riportare che il percorso scelto da Law, dopo aver lasciato Wano, ha condotto sulla stessa rotta di Barbanera. L’ Imperatore del mare si sta muovendo per scovare il One Piece.

L’equipaggio pirata di Law viene attaccato dall’equipaggio di Barbanera. Si scopre che quattro componenti dei pirati di Teach ha acquisito più poteri del Frutto del Diavolo. Di conseguenza anche le loro taglie sono cresciute. Quindi Barbanera stesso fa la sua mossa, supportato da un gruppo ancora più temibile, dopo aver tentato di impossessarsi dei poteri del frutto del Diavolo di Boa Hancock.

Sapendo che Law è uno dei tre principali combattenti che hanno sconfitto Kaido e Big Mom, la sua intenzione ora è di prendere tutti i Poneglyph.

Questo scontro annunciato non coinvolge direttamente Rufy, almeno per ora. La situazione non può che diventare più incandescente dato che Rufy è un Imperatore adesso e non sorprenderebbe assistere a uno scontro tra pirati di questa caratura. Ora tutti gli Imperatori stanno facendo la loro mossa per trovare il grande tesoro, quindi la serie prosegue piano piano nel suo percorso finale.

Fonte – Comicbook