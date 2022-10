Planet Manga: in arrivo il primo volume dell’Ultimate Deluxe Edition di Soul Eater

Planet Manga ha annunciato direttamente sulla propria pagina Facebook l’attesissimo primo numero dell’ Ultimate Deluxe Edition di Soul Eater.

Il capolavoro del sensei Atsushi Ohkubo torna in una nuovissima edizione che sarà possibile trovare al Padiglione Panini negli spazi dell’Ex Cavallerizza a Lucca Comics & Games!

Il mangaka è tra gli ospiti più imperdibili per tutti gli appassionati non solo di Soul Eater ma anche del più recente Fire Force.

Soul Eater è un manga shonen pubblicato in Italia proprio da Panini Comics a partire dal 14 maggio 2009. Il manga ruota attorno agli studenti della Scuola di specializzazione per armi e maestri di Shinigami, ossia una scuola professionale per maestri e le loro buki (armi demoniache che hanno forma umana).

La scuola è stata creata dal Dio della morte che ha anche la funzione di preside. Ogni meister ha un compagno, in rari casi due, con cui combatte. Lo scopo finale della scuola è mantenere la pace e impedire che sorga un nuovo Kishin. Si tratta di un maestro demoniaco che farebbe quasi sprofondare questo mondo nel caos. A tal proposito, gli studenti della scuola raccolgono le uova di kishin, che sono le anime umane malvagie.

Assorbite 99 anime più quella di una strega, l’arma demoniaca diventa un’arma potente che può essere usata dallo Shinigami. Ovviamente, per fare in modo che gli studenti siano in grado di affrontare tale compito, meister e buki frequentano la scuola e le lezioni supplementari.

Durante il loro apprendistato, gli studenti potranno, oltre a frequentare i corsi, affrontare le missioni che Shinigami-sensei ordina loro. Quasi sempre si tratta di fronteggiare un nemico per poi poterne mangiare l’anima.

Soul Eater di apre presentando Maka Albarn e il suo compagno d’armi, Soul Eater. Insieme hanno raccolto novantanove anime umane malvagie e riescono a raccogliere l’anima di Blair, che inizialmente considerano una strega, solo per scoprire che lei è in realtà un gatto magico, costringendoli a iniziare dal principio.