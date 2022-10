Chainsaw Man ha ricevuto un commento negativo (se così possiamo dire) dal governo americano, al riguardo dell’uso delle motoseghe da parte di Denji all’interno della prima puntata dell’anime tratto dall’omonimo manga di Fujimoto.

Il governo americano non va proprio contro l’anime, anche se ironicamente lo critica, ma visto che quest’ultimo è entrato nei trend di Twitter, si è deciso di ragguagliare l’utenza a proposito dell’uso delle motoseghe, tramite un post su Twitter dedicato appunto all’arnese, condiviso dal profilo ufficiale di USCPSC.

Chainsaw Man: l’America “risponde” alla prima puntata dell’anime!

Il post recita: “Un uomo fatto di motoseghe. Hm. Inoltre è anche presente un cane con una motosega? Sembra proprio così. Mi raccomando seguite sempre dei consigli a proposito della sicurezza di questi arnesi. Nota: se siete voi stessi una motosega, lasciate perdere”. In calce il post con tutta la discussione scaturita:

Man made of chainsaws. Hm. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) October 12, 2022

Da come avete visto, diciamo che Chainsaw Man viene preso sotto causa ma in maniera ironica, visto che l’anime MAPPA è finito primo nei trend di Twitter con migliaia di post al riguardo. In America si ripetono spesso incidenti al riguardo delle motoseghe e giustamente il Governo ha voluto mettere tutti in allerta. Tutto arriva da Comic Book.

Da come avete visto dalla prima puntata la vita di Denji è frammentata, fatta di stenti. Per pagare i debiti lasciati dal padre deve tutto quello che guadagna a un vecchio capo della Yakuza, altrimenti il medesimo lo avrebbe fatto a pezzi.

Fin da subito il pubblico viene catapultato all’interno di una storia oscura, curda e violenta, volta a narrare qualcosa di diverso in un mercato saturo e un medium che cerca sempre gli stessi messaggi e gli stessi concetti.

La storia è ancora lunga e il pubblico, specie se non ha letto il manga, si ritroverà catapultato in una narrazione scioccante e fuori dalle righe e il regista ha voluto preparare il pubblico al futuro di Chainsaw Man e di Denji.

Chainsaw Man è ormai uno dei migliori manga in circolazione. L’opinione è condivisa non solo dal pubblico ma anche dalla critica visto che Fujimoto continua a ricevere diversi riconoscimenti.

Fonte Comic Book – Twitter Governo USA