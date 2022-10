Il regista di Chainsaw Man, Ryu Nakayama ha condiviso oggi sul suo Twitter ufficiale un immagine di Denji, volta ad anticipare il suo futuro a partire dal secondo episodio dell’anime.

Da come avete visto dalla prima puntata la vita di Denji è frammentata, fatta di stenti. Per pagare i debiti lasciati dal padre deve tutto quello che guadagna a un vecchio capo della Yakuza, altrimenti il medesimo lo avrebbe fatto a pezzi.

Fin da subito il pubblico viene catapultato all’interno di una storia oscura, curda e violenta, volta a narrare qualcosa di diverso in un mercato saturo e un medium che cerca sempre gli stessi messaggi e gli stessi concetti. Riportiamo tutto tramite CB e Twitter.

La storia è ancora lunga e il pubblico, specie se non ha letto il manga, si ritroverà catapultato in una narrazione scioccante e fuori dalle righe e il regista ha voluto preparare il pubblico al futuro di Chainsaw Man e di Denji. Ryu Nakayama ha condiviso quindi una nuova art del protagonista, mettendo così in guardia il pubblico sul prossimo avvenire.

Chainsaw Man, il regista prepara il pubblico al secondo episodio

Chainsaw Man è ormai uno dei migliori manga in circolazione. L’opinione è condivisa non solo dal pubblico ma anche dalla critica visto che Fujimoto continua a ricevere diversi riconoscimenti.

Denji è già entrato nell’ottica di tutti gli appassionati del mondo e questa volta possiamo anche ammirarlo in una nuova promo estratta dai primi episodi dell’anime targato MAPPA, uno degli studi di animazione più interessanti del momento, che attualmente hanno in mano la stagione finale di Attack on Titan.

Anche Fujimoto è orgoglioso del risultato e ha condiviso un pensiero al riguardo: “Le animazione di Chainsaw Man sono davvero buone in totale e queste ultime cambiano a ogni “ending” delle puntate. Adoro molto anche l’opening dell’anime, mi piace, il tutto mi è sembrato buono, comprese le animazioni”.

Voi lo avete visto? Se sì cosa ne pensate del tutto? MAPPA sembra aver fatto dei passi avanti e vedremo nel corso degli anni come gestirà il futuro di Denji nella sua versione animata.

Fonte Comic Book – Twitter