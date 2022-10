Chainsaw Man vince il Premio Harvey come miglior manga per il secondo anno di fila

Chainsaw Man è ormai uno dei migliori manga in circolazione. L’opinione è condivisa non solo dal pubblico ma anche dalla critica visto che Fujimoto continua a ricevere diversi riconoscimenti.

Gli Harvey Awards ad esempio, sono dei premi molto prestigiosi per quanto riguarda l’arte sequenziale e i fumetti in generale, e proprio nella giornata d’ieri Chainsaw Man ha vinto quello come “miglior manga” per due anni consecutivi, sancendo la sua enorme qualità.

Insieme a lui erano in gara anche Blood on the Tracks di Shūzō Oshimi, Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro, Cat + Gamer di Wataru Nadatani, Red Flowers di Yoshiharu Tsuge e SPY x FAMILY di Tatsuya Endō.

Questa categoria come “miglior manga” è stata aggiunta solo da quattro anni mentre prima tutti i fumetti gareggiavano in quella “Best American Edition of Foreign Material”. Successivamente hanno ricevuto una categoria a parte.

In calce potete vedere il post in questione tramite il profilo Twitter dedicato e il tutto lo abbiamo riportato tramite ANN.

And the Harvey for Best Manga goes to Chainsaw Man created by Tatsuki Fujimoto! Congratulations! 👏👏 @ChainsawManDog @VIZMedia pic.twitter.com/iMKNnczc6W — The Harvey Awards (@HarveyAwards) October 8, 2022

Denji è già entrato nell’ottica di tutti gli appassionati del mondo e questa volta possiamo anche ammirarlo in una nuova promo estratta dai primi episodi dell’anime targato MAPPA, uno degli studi di animazione più interessanti del momento, che attualmente hanno in mano la stagione finale di Attack on Titan.

L’autore ha assistito ovviamente all’anteprima mondiale in Giappone ed è rimasto entusiasta del risultato. Da quanto condiviso sembri che adori la colonna sonora dell’anime, ammettendo un vero debole per quest’ultima.

L’autore ha condiviso su Twitter il suo pensiero, tramite un profilo che non rispecchia il suo nome, anche se dietro quest’ultimo è presente lo stesso Fujimoto. Se non lo sapevate l’autore di Chainsaw Man ha un profilo diverso dal suo nome originale e si è inventato di essere uno studente delle elementari che ama Fire Punch e Chainsaw Man.

Basta già questo per far capire il tipo di persona, anche se probabilmente il tutto è stato fatto per non essere sopraffatto dall’incredibile mole di utenza che potrebbe tartassarlo sul noto social Twitter.

Fatto sta che il mangaka è orgoglioso del risultato e ha condiviso un pensiero al riguardo: “Le animazione di Chainsaw Man sono davvero buone in totale e queste ultime cambiano a ogni “ending” delle puntate. Adoro molto anche l’opening dell’anime, mi piace, il tutto mi è sembrato buono, comprese le animazioni”.

