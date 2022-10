Chainsaw Man è ormai quasi arrivato al capolinea e la trasmissione della prima puntata della sua trasposizione animata è davvero imminente, dato che mancano una manciata di giorni. L’11 ottobre infatti sarà il giorno della trasposizione anime del manga di Fujimoto, una delle più attese dell’anno.

Lo stesso autore ha assistito ovviamente all’anteprima mondiale in Giappone ed è rimasto entusiasta del risultato. Da quanto condiviso sembri che adori la colonna sonora dell’anime, ammettendo un vero debole per quest’ultima.

L’autore ha condiviso su Twitter il suo pensiero, tramite un profilo che non rispecchia il suo nome, anche se dietro quest’ultimo è presente lo stesso Fujimoto. Se non lo sapevate l’autore di Chainsaw Man ha un profilo diverso dal suo nome originale e si è inventato di essere uno studente delle elementari che ama Fire Punch e Chainsaw Man.

Basta già questo per far capire il tipo di persona, anche se probabilmente il tutto è stato fatto per non essere sopraffatto dall’incredibile mole di utenza che potrebbe tartassarlo sul noto social Twitter.

Fatto sta che il mangaka è orgoglioso del risultato e ha condiviso un pensiero al riguardo: “Le animazione di Chainsaw Man sono davvero buone in totale e queste ultime cambiano a ogni “ending” delle puntate. Adoro molto anche l’opening dell’anime, mi piace, il tutto mi è sembrato buono, comprese le animazioni”.

チェンソーマンのアニメはOPもEDも映像もいいのでオススメです。ED毎回映像変わるらしいのでオススメだし、声優もみんなあっているのでオススメです。OPも何回もリピートするくらいいい曲なのでオススメです。作画もすごくいいのでオススメです。 — ながやま こはる (@nagayama_koharu) September 19, 2022

Chainsaw Man: l’autore Fujimoto commenta la Premiere dell’anime

Da come potete leggere l’autore è rimasto soddisfatto dell’operato, anche se ha dedicato più parole all’opening e alle ending che all’anime stesso. Certo, ha confermato che le animazioni in totale sono buone, ma ha ammesso maggiormente di essersi innamorato della colonna sonora.

Sappiamo tutti quanto è importante la soundtrack e quindi MAPPA ha fatto bene a puntare su questo. Ricordiamo anche l’importanza delle musiche all’interno di opere come L’Attacco dei Giganti ad esempio, a ora conosciute in tutto il mondo.

Non manca molto come accennato in precedenza all’anime di Chainsaw Man e successivamente alle parole dell’autore di certo siamo ancora più in hype. Il tutto è stato riportato tramite CB che ha aiutato la nostra traduzione del post originale del mangaka in giapponese.

Fonte CB – Twitter