Chainsaw Man: svelato il primo footage della serie in pubblico

Chainsaw Man ha riscosso tantissimo successo da quando il manga ha fatto il suo debutto. Il motivo principale è il talento incredibile di Tatsuki Fujimoto e delle vicende emozionanti del protagonista Denji. Nel 2020 è stata annunciata la prima stagione animata di Chiansaw Man prodotta da Studio MAPPA.

Ora però manca davvero poco al debutto dell’adattamento animato e tutti gli appassionati possono contare i giorni. Infatti uscirà l’11 ottobre su Crunchyroll. Tatsuki Fujimoto non avrebbe mai potuto immaginare quanto sarebbe diventata avvincente e popolare la sua storia. E Studio MAPPA sta lavorando in modo preciso e fedele al manga. Infatti le scene di violenza e sanguinose non saranno censurate. Oggi riportiamo che un video promozionale della prima stagione è stato trasmesso in pubblico. Più precisamente nella stazione di Shinjuku di Tokyo in Giappone.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider shikana_be. La stazione della metropolitana presenta un’intera parete per pubblicizzare Chainsaw Man. Qui sono trasmessi alcuni filmati completamente nuovi della prima stagione. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

È possibile vedere alcune brevi nuove clip che danno ai fan un’idea di come sarà Chainsaw Man anche quando non ci saranno battaglie esplosive. La serie di Fujimoto potrebbe essere nota per la sua violenza, ma Denji vive anche momenti più lenti durante tutta la serie. E grazie a questo nuovo footage, possiamo vedere quel lato di Denji.

La prima stagione animata di Chainsaw Man, farà il suo debutto in anteprima l’11 ottobre e i fan al di fuori del Giappone potranno guardare Chainsaw Man su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

L’anime prodotto da Studio MAPPA adatterà le vicende del manga il cui protagonista è Denji. Si tratta di un ragazzino povero e molto indebitato con la Yakuza. Questo è il debito che ha ereditato però da suo padre, il quale dopo la sua morte ha scaricato su suo figlio. Per cercare di saldare il debuto, Denji arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo. Vive senza famiglia, senza futuro ed è un devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.