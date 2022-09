MultiVersus è stato un successo fin da subito nonostante i fan e il pubblico in generale non sperava in qualcosa d’interessante, visto che si trattava di un picchiaduro free-to-play con al centro i personaggi della Warner Bros.

Come detto però tutto queste premesse sono state capovolte dall’enorme successo e oggi sono presenti molti personaggi all’interno del roster, che a quanto pare è destinato sempre ad ampliarsi ogni mese o anno che passa.

Questa volta a quanto pare è il turno di Rick Sanchez, l’ormai celebre scienziato della serie Adult Swim Rick e Morty, attualmente alla sua sesta stagione. La serie in Italia è trasmessa sulla piattaforma streaming Netflix.

Warner Bros. nel corso della giornata di ieri ha mantenuto le sue promesse e dopo l’annuncio riguardante Rick Sanchez lo ha finalmente mostrato in un singolare trailer, visionabile in calce a queste righe. Il video è stato condiviso sulla pagina ufficiale Twitter di MultiVersus:

MultiVersus conferma Rick Sanchez nel nuovo trailer!

Il video è molto divertente e si apre con Wonder Woman alle prese con una “nuova missione”. Improvvisamente si apre un classico portale presente nella serie creata da Dan Harmon e Justin Roiland e da lì esce un meeseeks che saluta i personaggi prima di essere colpito e sparire dalla scena.

Successivamente a questo evento altri meeseeks escono dal portale in preda dal panico e dopo questa carrellata compare il mitico Rick Sanchez che emette uno dei suoi “suoni” caratteristici per annunciare il suo arrivo in questo picchiaduro della Warner Bros.

Non abbiamo ancora una data ufficiale per quanto riguarda l’inserimento nel roster di Rick all’interno di MultiVersus ma allo stesso tempo pensiamo siano una cosa abbastanza vicina, data l’enorme hype creata intorno al personaggio e al trailer bello pronto per avviare questa nuova avventura. Riportiamo tutto tramite CB.

In futuro ci saranno sicuramente delle nuove trovate per quanto riguarda le modalità e i personaggi di questo videogioco free-to-play, visto che le proprietà della Warner sono davvero infinite. Il roster attuale è già colmo e tra Batman e Shaggy di certo non manca la possibilità di scelta, insieme a dei combattimenti davvero assurdi.

Fonte CB – Twitter MV