One Piece: svelati i primi dettagli dell’isola Egg Head

One Piece si trova in questo momento nel suo arco narrativo finale, che vedrà, dunque, Rufy e il suo equipaggio intraprendere il viaggio finale. Al momento, nonostante il manga sia in corso da ben 25 anni di serializzazione, ci sono ancora molti misteri da svelare. Questi sono relativi a molti personaggi, ma anche luoghi.

Infatti il capitolo più recente di One Piece, il 1061, ha introdotto alcune novità relative all’isola verso cui la ciurma di Cappello di Paglia si ritrova. Durante il loro viaggio si ritrovano ad affrontare un gigantesco mulinello caldo all’interno del quale c’è una persona. Questa si rivela essere Jewelry Bonney, uno dei pirati della Peggiore delle Generazioni.

L’incidente è generato da uno squalo metallico che ha seriamente messo in pericolo tutta la ciurma. Infatti Rufy e Chopper cadono in mare e Jimbe prontamente li salva. Dunque loro tre si ritrovano con Bonney la quale spiega cosa fosse finita in quella situazione.

Infatti si è ritrovata da sola dopo che quello squalo metallico aveva mangiato la sua nave, separandola dal resto della ciurma. Bonney continua facendo una prima chiarezza sul luogo in cui sono capitati.

Si tratta dell’isola di nome Egghead, ed è l’isola del governo che si dice sia 500 anni nel futuro. Un altro dettaglio fondamentale è che qui si trova il laboratorio dello scienziato Vegapunk! Dunque finalmente cominciano a venire fuori dettagli più interessanti legati a questi personaggi avvolti nell’ombra da anni.

Il Dr. Vegapunk è uno scienziato assolutamente geniale e se quest’isola si trova 500 anni in avanti, sarà sicuramente per opera sua. Bonney aggiunge anche di avere un conto in sospeso con questo personaggio.

La novità più sconvolgente, tuttavia, si scopre nelle pagine finali del capitolo 1061, dato che per la prima volta in assoluto si scopre l’identità di Vegapunk. A quanto pare si tratta di una donna e non di un signore anziano come si poteva immaginare.