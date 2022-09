Bleach è uno dei manga Shonen che per ben 15 è stato serializzato su Weekly Shonen Jump ha riscosso un successo a livello mondiale incredibile. Le vendite di milioni e milioni di copie dimostrano quanto detto. Inoltre la serie di Tite Kubo sta vivendo un mondo molto importante in quanto dopo ben 10 anni tornerà la serie animata di Bleach, prodotta dallo Studio Pierrot, che adatterà l’arco della Guerra dei Mille Anni. Ma quali sono i 7 momenti iconici di Bleach?

Il manga di Tite Kubo si concentra sulle avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

In 15 anni di serializzazione sono tantissimi gli episodi che tutti gli appassionati hanno letto. L’obiettivo in questa discussione infatti è quello di individuare e analizzare i 7 momenti più iconici di Bleach.

I 7 momenti più iconici di Bleach

Ichigo vs Ulquiorra Aizen tradisce la Soul Society Rukia accoltella per la prima volta Ichigo Zaraki Kenpachi rilascia il suo Bankai La morte di Yamamoto Byakuya attiva il suo Bankai L’esecuzione di Rukia

7) L’ESECUZIONE DI RUKIA

Nel secondo arco narrativo di Bleach Rukia viene riportata alla Soul Society per essere giustiziata per aver dato a Ichigo i suoi poteri. Ma Ichigo e i suoi amici invadono la Soul Society per salvarla. Rukia doveva essere giustiziata con una spada gigante che assume la forma di una fenice gigante che brucia l’anima. Tuttavia, Rukia si rassegna alla morte, accettandola, creando un momento piuttosto commovente. Ma Ichigo ha altri piani e interrompe la sua esecuzione, distruggendo il Sokyoku. Questa fase dell’arco narrativo di Bleach relativo al personaggio di Rukia è una parte importante, che rimane uno dei personaggi più popolari del manga.

6) BYAKUYA ATTIVA IL SUO BANKAI

La spada di un mieititore di anime presenta due forme. Uno “shikai”, la forma potenziata di base e il “bankai”, che sblocca il vero potenziale della spada. Un momento cruciale nel secondo arco narrativo del manga coinvolge il migliore amico di Rukia, Renji Abarai, che combatte suo fratello maggiore Byakuya Kuchiki. Renji attiva il suo bankai appena acquisito e sembra avere il sopravvento, finché Byakuya non lo intrappola con la magia e lascia cadere la sua spada nel terreno, attivando il suo bankai, evocando mille spade della morte ponendo fine alla lotta. C’è sempre un senso di tensione ogni volta che un personaggio scatena il proprio bankai, ma quello di Byakuya è probabilmente il più memorabile e iconico.

5) LA MORTE DI YAMAMOTO

Bleach ha presentato tantissimi personaggi importanti e devastanti. Uno di questi è Yamamoto, considerato come lo Shinigami più forte degli ultimi mille anni. Questa affermazione è sostenuto dalle sue abilità incredibili, come ad esempio il suo bankai, Zanka no Tachi, molto pericoloso.

Infatti basti pensare che la sua potenza può essere così devastante che potrebbe distruggere la Soul Society. Nonostante questo suo incredibile potere perde la vita contro Yhwach. Si tratta di uno scontro iconico tra il Capitano-Comandante dei Gotei 13 e l’Imperatore del Wandenreich.

4) ZARAKI KENPACHI RILASCIA IL SUO BANKAI

Zaraki Kenpachi è possibile considerarlo il capitano più forte del Gotei-13, chiaramente dopo che Yamamoto e Unohana sono stati uccisi. La prima volta che rilascia il Bankai della sua Zanpakuto si verifica mentre combatteva contro Gremmy, che poteva convertire le sue fantasie in realtà. Tuttavia, solo quando si trova di fronte a un avversario impossibile, Gerard Valkyrie, Yachiru sembra salvare Kenpachi.

Questa gli chiede di rilasciare il suo Bankai, che lo trasforma in un demone rosso con una spada spezzata. In questo stato, Kenpachi taglia a metà Gerard con un solo colpo.

3) RUKIA ACCOLTELLA PER LA PRIMA VOLTA ICHIGO

La storia inizia davvero a partire proprio da questo momento. Rukia si ritrova gravemente ferita dai malvagi Hollow e le resta solo un’opzione. Dice a Ichigo, che fino a quel momento era un ragazzo normale, in piedi accanto a lei che potrebbe respingere gli aggressori con metà del suo reiatsu trasferito nel suo corpo.

L’unico modo per farlo, tuttavia, è essere accoltellato dalla sua Zanpakuto. Ichigo alllora non si tira indietro e si lascia trafiggere dalla lama. Da quest’azione si sprigiona una luce blu e nasce Ichigo Kurosaki, il sostituto Shinigami.

2) AIZEN TRADISCE LA SOUL SOCIETY

Aizen è uno dei personaggi chiave di Bleach e noto tra gli appassionati per aver tradito la Soul Society. Aizen ha sempre un piano di emergenza o un modo per superare in astuzia gli altri. Si presenta inizialmente come un umile Capitano del Gotei 13, per poi rivelare le sue vere intenzioni di abbattere i confini tra Hollow e mietitori di anime usando il dispositivo Hogyoku.

I Gotei 13 affrontano Aizen nella città natale di Ichigo e, dopo aver combattuto a lungo contro i suoi servi, i Capitani affrontano Aizen. Tuttavia Aizen usa i poteri illusori della sua spada per scambiarsi con il suo ex luogotenente Momo Hinamori, che è travolto da Toshiro Hitsugaya, che sembra essere il suo migliore amico. Tutti perdono la calma e attaccano alla cieca Aizen, e nel giro di due minuti li sconfigge tutti.

1) ICHIGO VS ULQUIORRA

Sicuramente questo è il momento più emozionante e iconico di Bleach. Ichigo ottiene i poteri di Hollow all’inizio della storia e ha anche un Hollow interiore che minaccia di impadronirsi del suo corpo. Combatte un membro degli Espada, l’insensibile e nichilista Ulquiorra Cifer.

Ulquiorra uccide Ichigo davanti agli occhi di Orihime, ma quando lei piange, Ichigo torna in vita, come un terrificante Hollow privo di coscienza, deciso a distruggere Ulquiorra. Quasi fa a pezzi il suo nemico e pugnala persino Uryu con la sua spada quando interviene. Fortunatamente Ichigo riesce a tornare bruscamente alla normalità. Proprio negli istanti finali dello scontro tra Ichigo e Ulquiorra, il protagonista disintegra il corpo di Ulquiorra.