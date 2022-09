Chainsaw Man: MAPPA svela quando è nato il progetto animato

Chainsaw Man è una delle attese principali degli anime previsti per l’autunno di quest’anno. Di fatto si tratta senza dubbi dell’adattamento anime da non perdere. Gli appassionati delle vicende di Denji ne sono consapevoli e sono pronti a immergersi in quello che sembra essere un capolavoro.

Ricordiamo innanzitutto che l’11 ottobre debutterà la prima stagione animata di Chainsaw Man. Lo studio di animazione che produce la serie è Studio MAPPA, che ormai non necessita di presentazioni visti i lavori precedenti.

Dalla produzione alla promozione, MAPPA ha lavorato su ogni pezzo dell’anime. E ora, con un aggiornamento condividiamo quando esattamente il progetto è iniziato.

Questo aggiornamento è emerso di recente, attraverso un’interessante intervista recente con Manabu Otsuka, il CEO di MAPPA. Da questa intervista, si scopre che lo studio ha iniziato a interessarsi concretamente a Chainsaw Man anni fa. In effetti, tutto è iniziato molto prima che la serie di Tatsuki Fujimoto acquisisse una forte seguito a livello internazionale.

Otsuka infatti dice che le prime voci sull’adattamento animato di Chainsaw Man sono iniziati non appena aveva letto il primo volume della serie nel 2019. Subito dopo aveva contattato Shueisha. Inoltre non si è trattato di un lavoro di adattamento tradizionale, ma l’obiettivo dello studio per l’anime era quello di adattare Chainsaw Man, rispecchiando esattamente la visione di Fujimoto.

Fa chiaramente presente la presenza di alcuni limiti, ma nonostante questo il suo team ha fatto del suo meglio, riproducendo il manga nel modo più fedele possibile.

Per quanto riguarda gli appassionati della serie, non stanno più nella pelle e la curiosità di guardare la serie animata di Chainsaw Man è altissima. Ora manca meno di un mese al lancio dell’adattamento, poiché andrà in onda l’11 ottobre su Crunchyroll.

Le vicende di Denji saranno riportate sul piccolo schermo, come anche la sua vita inizialmente dura a causa di un grosso debito che suo padre con la Yakuza, che aveva scaricato su di lui dopo essere morto.