Chainsaw Man: l’anime debutterà l’11 ottobre

Chainsaw Man ha riscosso un enorme successo e popolarità nel corso durante la sua serializzazione. Come tutti gli appassionati sanno ci sarà un adattamento animato prodotto da Studio MAPPA. Gli appassionati non stanno più nella pelle per diversi fattori.

Primo fra tutti le aspettative altissime che derivano dal manga. Infatti le vicende narrate sono caratterizzare da molta violenza e disagio di Denji il protagonista, oltre che da scontri e combattimenti piuttosto intensi. A tal proposito MAPPA ha già confermato che le scene più violente non saranno censurate. Dunque la violenza sarà adattata fedelmente.

Altro fattore è proprio lo studio di animazione. MAPPA si è fatto un nome con altri adattamenti altrettanto famosi come L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen e molti altri.

Di recente è stato pubblicato un trailer bellissimo che voleva dare un assaggio al pubblico circa quello che guarderanno, annunciando che l’anime avrebbe debuttato nel mese di ottobre. Oggi però riportiamo finalmente la data ufficiale dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Chainsaw Man" Anime Adaption will start airing on Oct 11, 2022 pic.twitter.com/q9ECuM2R1s — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 7, 2022

La prima stagione animata di Chainsaw Man debutterà ufficialmente l’11 ottobre di quest’anno.

L’anime adatterà le vicende ambientate in un mondo in cui le paure degli umani prendono vita sotto forma di “diavoli”. Il protagonista di questo mondo è il giovane Denji, un orfano senzatetto che vive con Pochita, il Diavolo Motosega. Dopo la morte del padre di Denji, il ragazzo si ritrova sulle spalle un debito altissimo con la Yakuza che ha ereditato da suo padre. Per saldare questo debito fa di tutto, lui insieme a Pochita, si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza. Un giorno però l’organizzazione criminale lo fa fuori.

Pur di sopravvivere, tuttavia, Pochita, prende il posto del suo cuore. Divenuto un ibrido umano-diavolo, Denji elimina il Diavolo Zombi ed incontra Makima, un’ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza, che decide di arruolarlo nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza. Qui Denji conoscerà lo scontroso Aki Hayakawa, Power, un diavolo del sangue femmina dai comportamenti estremamente violenti e infantili. Insieme ad altri cacciatori umani e non umani inizierà la caccia al Diavolo Pistola. Si tratta della personificazione del terrore umano delle armi, responsabile di una delle più orribili stragi della storia e ricercato in tutto il mondo in seguito alla sua improvvisa scomparsa.