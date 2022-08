Chainsaw Man: MAPPA vuole adattare altri lavori di Fujimoto

Chainsaw Man è tra i manga più popolari al momento e quest’anno debutterà con il primo adattamento anime. A occuparsi della sua realizzazione sarà Studio MAPPA e debutterà questo autunno nel mese di ottobre. Molto alte sono le aspettative degli appassionati, che attendono questo momento da diverso tempo.

Oggi riportiamo però un’aggiornamento interessante che vede i dirigenti di MAPPA intenzionati ad adattare anche il resto dei lavori di Fujimoto.

L’aggiornamento arriva da Crunchyroll Expo. In questa occasione Manabu Otsuka, CEO di MAPPA, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando delle altre storie di Fujimoto. Non esclude un futuro in cui MAPPA deciderà di lavorare su altre opere del mangaka.

Confessa dicendo che il primo lavoro di MAPPA è completare Chainsaw Man. Quindi per il momento il loro obiettivo è concentrarsi su quello. Aggiunge inoltre che potrebbe arrivare il giorno in cui vedremo versioni animate degli altri lavori di Fujimoto.

Ora però l’impegno più importante è quello di portare a termine l’adattamento di Chainsaw Man al meglio. Il titolo è complesso, per non dire altro, e ha battaglie molto dinamiche e violente, più che sufficienti per far girare la testa a qualsiasi animatore.

Di sicuro il manga di Fujimoto, con le sue dinamiche dirompenti e la sua coreografia selvaggia, richiede un lavoro molto preciso e minuzioso e MAPPA deve tradurre tutte queste caratteristiche in episodi animati. Chainsaw Man è il principale obiettivo dello studio di animazione, ma in futuro potrebbe essere in grado di dare corpo agli altri lavori di Fujimoto.

Dopotutto, Fujimoto ha serializzato Fire Punch tra il 2016 e il 2018 con recensioni contrastanti. La sua violenza grafica ha aiutato a sviluppare il sangue che abbiamo trovato in Chainsaw Man. Fujimoto ha anche pubblicato una serie di one-shot fino ad oggi tra cui Look Back, Just Listen to the Song e Goodbye, Eri. Tutti questi one-shot hanno ottenuto recensioni importanti al momento del loro rilascio, quindi forse un giorno MAPPA li adatterà per il piccolo schermo.