Dragon Ball Super: Freezer ritorna con una nuova trasfomazione!

Dopo diversi rumor e anticipazioni l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super conferma il ritorno di Freezer, e lo fa in un modo particolare.

Infatti il nemico assoluto di Goku torna sfoggiando una nuova trasformazione, nota come “Black Freezer“. Si tratta della versione più forte del personaggio fino ad ora. Con la nuova trasformazione di Freezer viene sancita la conclusione dell’arco di Granola il sopravvissuto in maniera sconvolgente. Infatti è lui ad eliminare Elec e Gas.

Freezer ha acquisito la sua nuova forma grazie alla scoperta di una “Stanza dello spirito e del tempo”. Come tutti sanno questa stanza accelera molto il trascorrere del tempo. E Freezer ha trascorso circa dieci anni ad allenarsi.

La sua nuova forma è molto più forte dell’Ultra Istinto di Goku e dell’Ultra Ego di Vegeta. Infatti il tiranno è in grado di sconfiggerli entrambi con un solo pugno. Il villain non si è semplicemente occupato dei due Saiyan.

Durante l’arco di Granola di Dragon Ball Super, gli Heeter erano una forza da non sottovalutare. Il nemico Gas, infatti, è riuscito a diventare il nuovo essere più forte dell’universo. Ma il ritorno di Freezer ha stravolto tutto. Infatti senza nemmeno sforzarsi, è riuscito a eliminare Gas. Lo stesso che da solo aveva battuto Goku, Vegeta e Granola. La sua morte, per di più è una delle più raccapriccianti della serie fino.

Freezer lo colpisce fino a farlo deteriorare davanti ai suoi occhi, e poco dopo fa lo stesso con Elec.

Ora ci si domanda perché Gas e Granola non siano riusciti a superare il livello di potenza di Freezer con il loro desiderio con sfere del drago del pianeta Cereal. La risposta sta nel fatto che Freezer era tecnicamente in un altro universo. Dunque i due guerrieri erano i più potenti del loro universo, ossia quello in cui si trovavano al momento della richiesta del desiderio. Con l’arrivo di Freezer tutto cambia e soprattutto, ancora una volta, i due Saiyan dovranno affrontare il villain per eccellenza.