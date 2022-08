Dragon Ball Super rivela come Granola ha avuto accesso al nuovo potere

L’arco narrativo di Granola di Dragon Ball Super sembra stia per concludersi. Recentemente abbiamo riportato anche alcune anticipazioni del nuovo capitolo. Queste hanno sicuramente sorpreso i fan con rivelazioni importanti. negli ultimi atti dello scontro contro Gas, Granola aiuta Goku e Vegeta a sconfiggerlo. In questa occasione si scopre un grave inconveniente di una delle sue nuove abilità. Questo ha renso le cose molto più complicate per il cacciatore di taglie intergalattico.

Granola è riuscito ad utilizzare le sfere del drago del pianeta Cereal per diventare l’essere più forte dell’universo. Il prezzo però era elevato. Esprimendo questo desiderio, il cacciatore di taglie ha perso tre anni della sua vita. Ciò significa che ha una quantità di tempo limitata.

Nel capitolo precedente Granola ha scatenato un attacco capace di abbattere Gas e metterlo fuori combattimento completamente. Il cerealiano ha poi rivelato a Goku, Vegeta e Minaito che la sua durata è stata ulteriormente ridotta. Sebbene non specifichi se l’attacco ha provocato la riduzione del suo tempo pari a un altro anno o due, sicuramente a Granola resta ancora meno tempo.

Le anticipazioni del capitolo 87 di Dragon Ball Super giungono dalla pagina Twitter dell’insider DBSHype. Nell’ultima pagina della bozza rivela che qualcosa di mostruoso sta per arrivare e che creerà problemi per i nostri eroi e potenzialmente per gli stessi Heeter.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il prossimo arco narrativo successivo a quello di Granola il sopravvissuto, deve ancora essere rivelato. Tuttavia questo capitolo in arrivo lascerà sicuramente alcuni suggerimenti su ciò che i Guerrieri Z potrebbero incontrare in seguito.

Ricordiamo che la serie di Akira Toriyama non smette mai di sorprendere e di appassionare i fan. Infatti il nuovo lungometraggio, Dragon Ball Super: Super Hero arriverà a breve in tutti i cinema italiani. La data di uscita è infatti prevista per il 29 settembre e tutti i fan potranno assistere a Gohan e Piccolo rubare la scena da protagonisti.