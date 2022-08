Il prequel arriva il 22 agosto in contemporanea con gli Usa su Sky Atlantic e NOW.

House of the Dragon: prime impressioni sullo spin-off di Game of Thrones

Federico Vascotto 2022-08-19T20:00:13+02:00 Titolo originale: House of the Dragon Creata da: Ryan J. Condal, George R. R. Martin Basata sul libro “Fuoco e sangue” di George R. R. Martin Cast: Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans Produzione: Warner Bros. Distribuzione: Sky Atlantic e NOW, dal 22 agosto 2022

A poco più di tre anni dall’ultima volta, si torna a parlare de Il Trono di Spade (Game of Thrones) per via dello spin-off prequel House of the Dragon, dal 22 agosto in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Abbiamo visto i primi sei episodi (su dieci) in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

House of the Dragon: è come tornare ai tempi d’oro di Game of Thrones

Sarà perché anche House of the Dragon come l’originale Il Trono di Spade (Game of Thrones) è tratto da un romanzo di George R.R. Martin (“Fuoco e sangue”), sarà perché lui stesso questa volta ha supervisionato e approvato il progetto (è co-showrunner insieme a Ryan J. Condal) ma sembra di essere tornati a Westeros.

O meglio, a Westeros ci siamo effettivamente tornati. 172 anni prima delle vicende della serie originaria e di Daenerys Targaryen, per scoprire il leggendario dominio secolare della “Casata del Drago”, grazie a quelle immense creature che ancora popolavano i cieli del Continente. Ciò a cui siamo tornati sono le stesse caratteristiche che avevano fatto la fortuna di Game of Thrones: intrighi di palazzo, ambientazione fantasy medievale, personaggi da subito fortemente caratterizzati e pienamente in conflitto.

House of the Dragon permette quindi di raccontare eventi accaduti 200 anni prima ma ancora inediti e pieni di sorprese. C’è lo stesso pathos narrativo, le stesse morti perfettamente orchestrate, le stesse scene di battaglia costruite ad arte. C’è la stessa curiosità di tornare settimanalmente in quel mondo per commentarlo, proporre teorie, e così via.

Al centro nuovamente la lotta per il Trono, questa volta non per quello in corsa ma per l’eredità che ne conseguirà. La battaglia per la successione tristemente nota come “Danza dei Draghi”. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare come propria erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile: i tradizionalisti non sono pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade, preferendogli il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (l’ex Doctor Who e Principe Filippo Matt Smith), guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile.

Non è solo un nuovo Game of Thrones

Caratteristica che permea la narrazione di House of the Dragon è quella femminista di una donna al Trono. I personaggi femminili sono sempre stati importanti nella narrazione di George R.R. Martin, ma qui mostrano maggiori sfaccettature. Diversi e contrapposti punti di vista, che provano però a trovare un terreno comune, strizzando l’occhio alla nostra attualità. Pur essendo ambientata ben prima della saga principale.

Ci sono anche due elementi che lo contraddistinguono rispetto alla serie originaria, premesso che senza di essa non avrebbe esercitato lo stesso fascino. La presenza dei draghi (tanti, tantissimi) che forniscono un X-Factor notevole alla Casata principale. L’andare avanti nei mesi e negli anni senza paura di affrettare i tempi. Una caratteristica de Il Trono di Spade infatti era stata quella dell’epica cavalleresca: i protagonisti iniziano un viaggio che non si sa quando finirà. Il tempo scorreva lentamente e a volte sembra volutamente non passare mai. Qui tutto il contrario.

Un cast perfettamente scelto, tra volti noti e alle prime armi (proprio come la serie originale): tra questi citiamo Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, la già affascinante Eve Best (la Regina che Non è Mai Stata), il sempre più sibillino Rhys Ifans (la Mano del Re).

Alla regia – dinamica e sontuosa – Miguel Sapochnik che ha diretto episodi apprezzatissimi di Game of Thrones come “La battaglia dei bastardi”. Anche il lavoro produttivo è encomiabile e si vede come HBO abbia messo in cantiere tutte le risorse economiche necessarie, anche a livello di location, aspetto che l’ha sempre contraddistinta.

Unica nota dolente del nuovo serial è la sigla, complice il ritorno del compositore dell’iconica colonna sonora originale Ramin Djawadi (lo stesso di Westworld). Non ci aspettavamo certo il lavoro interattivo fatto con i crediti di apertura originari, ma il lavoro minimalista di questo prequel/spin-off è quantomeno sintomo di pigrizia, tanto più che ricicla lo score. Ma poco male, dato che quello che conta è il contenuto non il contenitore.

L’appuntamento con House of the Dragon è quindi dal 22 agosto ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli Usa alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.