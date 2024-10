Blue Lock: la seconda stagione sorprendere con delle pessime animazioni

Blue Lock ha fatto il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. Tuttavia la prima impressione che sta facendo ai fan è completamente diversa rispetto alla prima stagione. Infatti la qualità delle animazioni è molto basso e deludente. La prima stagione dell’anime che adatta gli eventi del manga di Muneyuki Kanehsiro e Yusuke Nomura si è rivelata una delle grandi novità degli ultimi anni. L’anime ha avuto un tale successo che quando è giunto al termine, ha subito confermato non solo una seconda stagione ma anche il primo lungometraggio animato.

E dopo tanta attesa Blue Lock è tornato con la seconda stagione che è iniziata più lentamente poiché ha reintrodotto il conflitto principale della stagione. I giocatori della Blue Lock dovranno affrontare la squadra giapponese under 20 per impedire la chiusura del programma Blue Lock. E dopo aver visionato il secondo episodio, i fan hanno già notato un presunto calo di qualità rispetto alla prima stagione.

Gli ultimi 35 membri rimasti in Blue Lock dopo tutte le prove affrontate si stanno confrontando tra loro per entrare nella squadra che alla fine affronterà la squadra giapponese U-20. I primi sei giocatori avanzeranno a questa partita finale, quindi Isagi Yoichi ha davvero solo un’ultima partita per farsi notare.

La prima di queste partite è iniziata con il secondo episodio della stagione e i fan non sono contenti della qualità dell’animazione. Sebbene gran parte della prima stagione abbia avuto molti giocatori che non si muovevano davvero, questa volta è notevolmente diverso poiché sembra che ci sia maggiore staticità rispetto a prima.

Non è chiaro se l’azione vista nell’ultimo episodio rifletta o meno ciò che si vedrà nel resto della stagione, ma per la seconda stagione di Blue Lock la strada sarà in salita da questo punto in poi. Una brutta prima impressione da parte dei fan può essere dura da recuperare, soprattutto visto il successo della prima stagione.

La prima stagione di Blue Lock ha avuto così tanto successo da spingere le vendite del manga. E un altro fattore che ha giovato al manga era la Coppa del Mondo che la nazionale di calcio giapponese stava disputando e anche abbastanza bene. Quindi è chiaro che per la seconda stagione non ci sono gli stessi scenari, quindi si spera che dai prossimi episodi la qualità torni agli standard della prima.

