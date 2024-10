Dragon Ball Daima: qual è il vero potere dei Namecciani?

Dragon Ball Daima ha dato il via a una nuova era del franchise anime di Dragon Ball e il primo episodio vuole far capire ai fan quanto possano essere potenti i Namecciani. Daima vuole celebrare il 40° anniversario dal debutto di Dragon Ball sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shuieisha. Con una nuova storia e personaggi creati dal compianto Akira Toriyama, Daima ha introdotto un regno completamente nuovo, insieme a nuovi personaggi, nuovi potenziali poteri e altro ancora.

Daima introduce il Reame dei Demoni con una serie di nuovi personaggi che guardano gli eventi dell’arco di Majin Bu sulla Terra. Attraverso questo sono ispirati a dirigersi sulla Terra e usare le Sfere del Drago per i propri scopi. Per farlo, chiedono aiuto a un Namecciano molto anziano che rivela di poter non solo riunirle a sé con facilità, ma anche riattivarle dopo essere state appena utilizzate per un nuovo desiderio. Ciò significa che i Namecciani hanno una potenziale magia molto più forte di quanto si pensasse prima.

La prima grande rivelazione di questa razza è che proviene effettivamente dal Regno dei Demoni. I Namecciani erano fuggiti dal Regno per trasferirsi nel mondo esterno fino ad arrivare su Namek. E poiché anche le Sfere del Drago sono forgiate dai Namecciani, e quindi usano un potere magico e demoniaco per esaudire i desideri.

Ciò è dimostrato dall’introduzione di un Namecciano dal Regno dei Demoni, Neva. Il suo vero potenziale si vede quando giunge sulla Terra e individua immediatamente la posizione di ciascuna delle Sfere del Drago. Dopo aver scansionato la Terra per un breve momento, raccogle all’istante tutte le sfere che sono trasformate in pietre. Quindi usa altra magia per attivarle subito, evitando di dover aspettare un anno prima di poterle riutilizzare.

Ora è chiaro che, con l’introduzione di Neva, i Namecciani possono avere più controllo sulle Sfere del Drago di quanto ci si aspettasse in precedenza. Non solo le forgiano ed esistono solo se sono in vita, ma è chiaro che può esserci una connessione magica molto più profonda tra i Namecciani e le Sfere del Drago.

Fonte – Comicbook