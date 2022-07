Sky Upfront 2022: le serie e i film che vedremo

Con la prossima stagione televisiva, Sky Italia porterà ancora una volta nelle case degli abbonati una grande varietà di contenuti, nel segno dell’eccellenza creativa e produttiva di sempre, con la libertà di fruirne come, quando e dove si preferisce, in modalità lineare, on demand o, per chi sceglie lo streaming, con NOW.

Antonella d’Errico Executive Vice President Programming Sky Italia, che ha capitanato la presentazione degli Sky Upfront 2022-2023, ha dichiarato che vogliono che Sky diventi sempre più “il luogo dove trovare il meglio di serie, documentari, show e così via” aggiungendo poi “Del resto è con Sky che sono nate le serie tv, con Romanzo Criminale e Gomorra, prima c’erano gli sceneggiati e le fiction in Italia. La strategia è puntare su qualità, quantità e modalità in cui vedere i contenuti, sempre più libera per gli utenti”.

Nils Hartmann Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany ha confermato che le chiavi del successo sono state “coraggio, talento e ambizione” quando nacque Sky Studios in Europa anni fa come produzione interna. La strategia per il futuro sarà all’insegna di “diversificazione e continuità” (molte nuove stagioni e nuovi progetti di talent già coinvolti in altro).

Sky Upfront 2022: le serie che vedremo

Tra le nuove stagioni che vedremo nell’immediato ci sono: Petra 2 con Paola Cortellesi a settembre, Romulus 2 prodotta da Matteo Rovere a ottobre, I Delitti del BarLume 10, poi sono in produzione A casa tutti bene 2, Christian 2, Il Re 2 e probabilmente anche Blocco 181 2.

Tra le novità seriali arriva a novembre vicino ai mondiali di calcio Il grande gioco sul dietro le quinte del calciomercato con Francesco Montanari (Il Libanese) che torna a Sky 15 anni dopo Romanzo Criminale La Serie, da un’idea di Alessandro Roja (Il Dandi) prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro.

Torna su Sky anche il Commissario Scialoja (Marco Bocci) con Unwanted di Stefano Bises sul tema dei migranti che arrivano in mare sulle nostre coste. Il protagonista della serie dei Fratelli d’Innocenzo Dostoevskij sarà Filippo Timi.

Grande attesa per il remake italiano di Call My Agent: nei panni di loro stessi Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). Nel cast anche Paola Kaze Formisano nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.

C’è poi il nuovo Django diretto da Francesca Comencini, che ha dichiarato: “Il western ha incarnato un idea di rivolta e ribellione per molti della mia generazione. È una storia di una seconda possibilità del protagonista (Matthias Schoenaerts) con la figlia nella città utopica di Babylon fondata da un ex schiavo (Nicholas Pinnock, For Life). Ognuno è il diverso di qualcun altro. La serie vuole parlare di diversità come punto di forza. La villain sarà interpretata da Noomi Rapace“.

Tra le novità a sorpresa annunciate le serie L’arte della gioia diretta da Valeria Golino una storia scabrosa al femminile dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza; Hanno ucciso l’uomo ragno una serie sugli 883 diretta da Sydney Sibilia con Max Pezzali; Kenneth Branagh nei panni del Premier inglese Boris Johnson nella miniserie This England di Sky UK in onda entro fine anno.

In produzione anche M. Il Figlio del Secolo la serie su Mussolini e un periodo della nostra storia finora mai raccontato in versione fiction e La città dei vivi, dal romanzo bestseller di Nicola Lagioia.

Come ha dichiarato Roberto Pisoni Director of Entertainment Channels, annunciate e confermate anche le acquisizioni per Sky Investigation di The Endgame (NBC) e il revival di Law & Order, Vampire Academy di Peacock, e per il 2023 su Sky Atlantic The Last of Us dall’omonimo videogioco cult e True Detective 4 con Jodie Foster. Confermate le nuove stagioni di The Blacklist, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med, Transplant, The Equalizer, Coroner, Outlander, Sanditon su Sky Investigation (potrebbero tornare anche i franchise di CSI e NCIS) e Sky Serie. Arriveranno anche le tedesche Munich Games e Babylon Berlin 4 e le britanniche Harry Palmer – Il caso Ipcress con un cast stellare e Gangs of London 2 da Sky UK, insieme al terzo ed ultimo capitolo di His Dark Materials e finalmente in Italia la serie di Michaela Coel I May Destroy You.

Grande attesa per House of the Dragon lo spin-off de Il Trono di Spade dal 22 agosto su Sky Atlantic in contemporanea con gli Usa. Dall’internazionale grande attesa anche per le nuove stagioni Succession 4, Euphoria 3 e The White Lotus 2, che stanno finendo di girare in Sicilia. Yellowstone 5 con Kevin Costner rimane su Sky mentre gli spin-off andranno sulla nuova piattaforma Paramount Plus in arrivo a settembre.

L’accordo fra Sky e HBO è confermato fino al 2025, quindi fino a quella data la piattaforma streaming HBO Max non potrà arrivare in Italia all’interno di Sky, ma saranno considerati i titoli a se stanti di volta in volta.

Sky Upfront 2022: i film che vedremo

Margherita Amedei Senior Director Sky Cinema, ha presentato la parte relativa ai film in arrivo, sia acquisiti che originali, registrando un ottimo dato anche qui – ultimo esempio Corro da te con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino da poco su Sky Cinema che ha battuto ogni record di visione. Tra i film in arrivo in catalogo i due Sony con Tom Holland SpiderMan: No Way Home e Uncharted. Ma anche Belfast, Matrix Resurrections e Cry Macho – Ritorno a casa. Per gli italiani Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani e Leonora addio di Paolo Taviani, per gli internazionali Operation Fortune, Blacklight e On The Line.

Tra le novità per i film The Hanging Sun– Sole di mezzanotte di Francesco Carrozzini, dal bestseller di Jo Nesbø, co-produzione internazionale con protagonista Alessandro Borghi in arrivo in autunno, I viaggiatori con un inedito villain Fabrizio Gifuni, Rosanero con Salvatore Esposito che sarà presentato a Giffoni, una favola magica in stile Quel pazzo venerdì diretta da Andrea Porporati. Infine Beata Te con Serena Rossi e Fabio Balsamo dei The Jackal una storia di autodeterminazione femminile in arrivo entro l’anno.

In tutto sono 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, di cui 60 solo italiani, proposti da Sky solo nel 2022: numeri che ne fanno la prima piattaforma pay per produzione di serie tv in Italia, con 26 titoli originali prodotti negli ultimi 3 anni.

Sky Upfront 2022: gli show e il resto dell’offerta

Anche per gli show di Sky è ai nastri di partenza una nuova eccezionale stagione. Un’annata su Sky Uno che si preannuncia ricchissima, tra titoli molto amati e ormai consolidati, le nuove attesissime edizioni dei flagship show X Factor, che si presenta con una squadra totalmente rinnovata, MasterChef Italia con i confermatissimi giudici chef, e i programmi che hanno esordito su Sky lo scorso anno lasciando subito il segno e diventando presto dei cult per il pubblico come Pechino Express e Quelle Brave Ragazze.

Sky si conferma la casa dei grandi show italiani e internazionali: una casa che vuole essere inclusiva e per tutta la famiglia, sorprendente e originale, che parla un linguaggio mai banale. Divenuto ormai un punto di riferimento per il mondo della cultura e per chi è alla ricerca di un racconto inedito, contemporaneo e autentico, Sky Arte, che quest’anno compie 10 anni, continua a valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale e internazionale con grandi produzioni originali. Tra i titoli più iconici ritroviamo 33 Giri – Italian Masters o Grandi Maestri, ma anche le grandi novità come Napoli Magica, Rosa – Il Canto delle Sirene o la nuova serie Grand Tour.

E per un’offerta sempre più ricca e variegata nel factual entertainment, a solo un anno dalla nascita, due nuovi canali hanno rivelato la loro impronta. Sky Documentaries continua a essere il luogo perfetto per i documentari narrativi con storie uniche e originali. In arrivo grandi epopee sportive come quella tra i due grandi piloti di Formula 1, Villeneuve Pironi, o il ricordo appassionante dei Mondiali 2006. Oltre alle grandi biografie come The Princess su Lady Diana. In evidenza anche un intenso documentario che ripercorre la vita e la carriera di uno dei registi che hanno fatto la storia del cinema, Sergio Leone, con il ricordo emozionato di molti attori e registi italiani e internazionali.

Con la sua programmazione spettacolare Sky Nature ha aperto una finestra sul mondo della natura, cercando di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, valore centrale del Gruppo Sky, da sempre impegnato su questo fronte, oggi con la campagna Sky Zero. E continua a valorizzare il territorio italiano con titoli come Il Marsicano. L’Ultimo Orso, documentario sulla specie endemica d’Abruzzo e tra le 15 al mondo in via di estinzione.

Si rafforza la linea editoriale di TV8, il canale free to air di Sky, con tante nuove produzioni originali in palinsesto anche per la prossima stagione televisiva, che proporrà una ricca offerta tra nuovi programmi e grandi conferme. Tra gli altri, è atteso per l’autunno 100% Italia, un nuovissimo game show in access prime time condotto da Nicola Savino.