George RR Martin parla di Snow e degli altri spin-off di Game of Thrones

A circa due mesi dall’esordio di House of the Dragon, il primo spin-off prequel di Game of Thrones, George RR Martin ha parlato anche del sequel recentemente annunciato da The Hollywood Reporter incentrato su Jon Snow.

Martin ha confermato che lo spin-off che dovrebbe riprendere il personaggio di Jon Snow (con il ritorno di Kit Harington) dopo la conclusione di Game of Thrones:

Sì, c’è uno show di Jon Snow in sviluppo. La storia di THE HOLLYWOOD REPORTER era in gran parte corretta. E non mi aspetterei niente di meno da James Hibberd . Ho avuto a che fare con molti giornalisti negli ultimi anni, e Hibberd è uno dei migliori, un vero giornalista che fa tutte le cose che i giornalisti dovrebbero fare (verificare i fatti, parlare con le fonti, rispettare le richieste di ” solo in background” e “off the record”, ecc.) di cui la maggior parte dei siti clickbait non si preoccupa mai.

Il fatto che se ne sia parlato così ampiamente significa che la fase di sviluppo è avanzata, ma fino ad oggi SNOW non era mai trapelato tra i progetti in sviluppo, a differenza degli altri spin-off in lavorazione che Martin riassume (e non parla dei progetti di animazione):

Ci sono quattro serie dal vivo successori in sviluppo presso HBO. Tempo fa si è sparsa la voce su tre di loro. TEN THOUSAND SHIPS, lo show su Nymeria, con Amanda Segel al timone. SEA SNAKE, alias NINE VOYAGES, di Bruno Heller. E lo show di Dunk & Egg, THE HEDGE KNIGHTo KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS, con Steve Conrad alla sceneggiatura. Penso che alcuni di questi siano stati ufficialmente annunciati; in altri casi, la notizia è trapelata. (Queste cose sembrano sempre trapelare. Ci sono così tante persone coinvolte, scrittori, produttori, agenti e tutti hanno assistenti, e c’è sempre il tizio che gestisce la fotocopiatrice, e i giornalisti hanno fonti e le persone spettegolano, quindi…) SNOW è in sviluppo da tanto quasi quanto gli altri tre, ma per qualche motivo non è mai stato annunciato e non è mai trapelato… fino ad ora.

Ma sì, è vero. Questo non era un annuncio ufficiale da parte della HBO, quindi sembra che ci sia stata un’altra fuga di notizie. Ho fatto una lunga intervista con James Hibberd la scorsa settimana, per la grande copertura di HOUSE OF THE DRAGON che THE HOLLYWOOD REPORTER sta progettando. Al termine della telefonata, ha posto alcune domande sugli spin-off. “È possibile che uno degli spinoff sia un sequel piuttosto che un prequel?” ha chiesto. Ho risposto “No comment“. Poi ha chiesto “È possibile che un membro del cast originale sia coinvolto?” E di nuovo ho risposto “No comment“. E questo era tutto. Ma chiaramente ha trovato qualcuno più disponibile di me. Chi? Non lo so, e sospetto che non lo farò mai. Un buon giornalista protegge le sue fonti.

Non c’è molto altro che posso dirvi, non finché la HBO non mi darà il via libera.