George RR Martin porta le sue Wild Cards alla Marvel

George RR Martin, l’autore del celeberrimo ciclo di romanzi di Game of Thrones, ha annunciato che la Marvel pubblicherà i nuovi fumetti tratti dal suo universo supereroistico Wild Cards.

"Come i miei fan forse già sapranno, il mondo di Wild Cards occupa un posto speciale nel mio cuore, quindi avere il privilegio di annunciare che un titano dell'industria come la Marvel produrrà un fumetto che adatta la storia dall'inizio mi riempie di gioia."



Wild Cards è un universo di supereroi concepito da Martin e Melinda M. Snodgrass che si è sviluppato sotto forma di una serie di romanzi in prosa e racconti del duo, insieme ad altri contributori come Roger Zelazny e Harold Waldrop. Il concetto alla base è che un virus alieno noto come “Wild Card” si è infiltrato nella società terrestre e coloro che ne sono colpiti ricevono, apparentemente, a caso, abilità diverse che rientrano in tre classi: “Joker” nel caso delle mutazioni fisiche; “Asso” in caso di superpoteri diretti; o “Regina Nera“, il che significa che moriranno improvvisamente a causa del virus.

Con una nuova miniserie di 4 numeri in partenza a Giugno intitolata The Drawing of Cards, il mondo di Wild Cards tornerà grazie a un team di superstar dei fumetti, lo scrittore Paul Cornell e l’artista Mike Hawthorne, e fungerà da punto di ingresso perfetto per i nuovi arrivati di Wild Cards!

Non è la prima volta che le strade di George RR Martin e della Marvel si incontrano, anche ben prima di Wild Cards, come ricorda lo stesso autore:

Le mie prime parole mai apparse su carta stampata (beh, senza contare il giornale del mio liceo) sono state “Cari Stan e Jack”, l’apertura della mia lettera di commento in FANTASTIC FOUR #20. Quella fu la mia prima apparizione nella pagina della posta, ma non l’ultima. Sono diventato quasi un habitué delle pagine della posta Marvel negli anni successivi… il che mi ha portato al nascente fandom dei fumetti… e alle mie prime storie pubblicate nelle fanzine di fumetti dei primi anni ’60, storie di supereroi in prosa con personaggi di mia creazione come White Raider, Manta Ray e Garizan the Mechanical Warrior, insieme ad altri che sono stato “assunto” per scrivere (senza compenso) come Powerman e Dr. Weird.

Nel 1990, la Marvel ha pubblicato una serie di quattro numeri Wild Cards sotto la sua ormai defunta impronta Epic Comics, con storie di Snodgrass e altri, con disegni di Barry Kitson, Butch Guice e Marshall Rogers solo per citarne alcuni. Una seconda serie, sottotitolata The Hard Call, è stata pubblicata nel 2008 da Dabel Brothers Productions.

La linea di prosa di Wild Cards è stata ripresa più volte, con vari autori, da Chris Claremont a Saladin Ahmed, chiamati a scriverne storie in prosa. Cornell ha anche scritto tre storie in prosa per l’universo di Wild Cards, prima di questo adattamento a fumetti.