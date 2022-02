House of the Dragon: lo spin-off di Game of Thrones ha finito le riprese

Game of Thrones è una di quelle serie che hanno ridefinito il panorama televisivo, e ora HBO è pronta a rilasciare il suo primo spin-off, House of the Dragon, che ha da pochissimo finito le riprese.

House of The Dragon è attualmente programmato per essere presentato in anteprima quest’anno, ma non è stata trovata ancora fissata una data poiché lo studio era preoccupato per come la pandemia in corso avrebbe influenzato la produzione.

Dietro le quinte si sta lavorando alacremente per trovare la data di uscita perfetta per la serie, come confermato in un nuovo pezzo di Deadline.

L’ultimo aggiornamento riguardo la serie di Miguel Sapochnik e Ryan Condal, era arrivato a fine 2021 dall’autore e creatore dell’universo GOT George R.R. Martin, che descriveva il primo montaggio del primo episodio come “oscuro”, “potente” e “viscerale”, aggiungendo che era “proprio così” che gli immaginava trasportata su schermo la sua fantasia epica.

Martin ha anche avuto parole gentili per Sapochnik e Condal così come per il cast, di cui ha detto che gli spettatori “si innamoreranno”, prima di avvertire che ciò potrebbe portare a qualche straziante lutto, come da sua abitudine. Ora Martin è tornato sull’argomento sul suo blog:

“Notizie entusiasmanti da Londra: sono stato informato che le riprese della prima stagione di “House of the Dragon” sono terminate. Sì, tutti e dieci gli episodi. Ho visto le prime versioni di alcuni di loro, e li sto amando. Ovviamente, c’è ancora molto lavoro da fare. Effetti speciali, bilanciamento dei colori, colonna sonora, tutto il lavoro di post-produzione. Ma la sceneggiatura, la regia e la recitazione sono tutte fantastiche”

Da quanto dice Martin, probabilmente il lavoro di post-produzione occuperà ancora qualche mese, per cui è prevedibile un rilascio dopo la stagione estiva, quando vengono proposte dai network le serie più importanti per inaugurare le nuove stagioni.

Ci sono molte altre serie spin-off di Game of Thrones oltre a House of the Dragon in qualche forma di pre-produzione, tra cui Sea Snake, Flea Bottom, 10.000 Ships e Dunk & Egg. Al momento nessuna di loro è stata confermata o ordinata. Tra questi c’è anche uno spin-off animato, ma non ci sono ancora notizie su di cosa si tratterà.