The Lord of the Rings: Gollum, annunciata la data di uscita ufficiale!

The Lord of the Rings: Gollum, annunciata la data di uscita ufficiale!

Il Signore degli Anelli: Gollum sarà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam il 1° settembre, e per Switch più avanti nel 2022, hanno annunciato l’editore Nacon e lo sviluppatore Daedalic Entertainment.

Ecco una panoramica del gioco:

Il Signore degli Anelli: Gollum, basato sulla leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, racconta le esperienze di Gollum da dietro le quinte nei primi capitoli de La Compagnia dell’Anello. Dopo aver perso il suo prezioso anello con Bilbo Baggins, Gollum decide di lasciare le Montagne Nebbiose e di intraprendere un pericoloso viaggio che lo porta dalle prigioni di Barad-dur al regno degli elfi dei boschi a Mirkwood. Per sopravvivere ai pericoli del suo viaggio attraverso la Terra di Mezzo, Gollum deve sgattaiolare, arrampicarsi e usare tutta la sua astuzia. Deve anche fare i conti con il suo Hobbit-Smeagol. Spetta ai giocatori decidere se vogliono che Gollum abbia il sopravvento quando si tratta di prendere decisioni importanti o se preferiscono lasciare che sia Sméagol a farlo. Gollum incontra anche personaggi noti dei libri e alcuni volti nuovi.

Nella galleria è possibile vedere una nuova serie di screenshot.

A proposito di The Lord of the Rings: Gollum