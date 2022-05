Il nuovo trailer di House of the Dragon, su Sky e NOW dal 22 agosto

È stato rilasciato il nuovo trailer di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade che arriverà in Italia a partire dal 22 agosto su Sky Atalantic e NOW TV. Se seguirà l’ormai consolidata formula utilizzata con tutte le serie evento, il canale satellitare presenterà la puntata andata in onda il giorno prima negli Stati Uniti sottotitolata, per poi riproporla la settimana dopo doppiata in italiano prima della nuova puntata.

House of the Dragon, ambientato due secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, segue l’ascesa e la caduta della Casa dei Targaryen mentre combattono in un’epica guerra nota come la Danza dei Draghi. Matt Smith interpreta il principe Daemon Targaryen, un guerriero senza paura e cavaliere di draghi, nonché l’erede al trono, che è al centro della scena nel nuovo trailer. È fidanzato con Rhaenyra, interpretata da Emma D’Arcy, che presto diventerà la principessa Targaryen, che sta davanti al Trono di Spade.

Nel trailer di House of the Dragon vediamo anche Paddy Considine nei panni di Re Viserys Targaryen che dà alcuni consigli a Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower. “Giochiamo un brutto gioco“, dice. “E tu hai la determinazione per vincerlo.” Appare un chiaro rimando all’iconica frase pronunciata da Cersei Lannister nella prima stagione di Game of Thrones: “Nel gioco del trono, o vinci o muori.”

La serie prequel, composta da dieci episodi, è basata sul romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin e l’autore stesso è già un grande fan. “Ho visto alcuni primo montaggi degli episodi e li adoro“, ha detto Martin sul suo blog. “[La] sceneggiatura, la regia e la recitazione sono tutte fantastiche. Spero che vi piacciano tanto quanto me. Il mio cappello è giù davanti a [lo showrunner Ryan Condal] e [il co-showrunner Miguel Sapochnik] e al loro team, e al nostro fantastico cast“.

Al momento ci sono altre serie in produzione legate all’univero di Game of Thrones, ma nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato.