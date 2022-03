House of the Dragon: annunciata la data di uscita

Dopo che si era diffusa la notizia della fine delle riprese a febbraio, ci si aspettava che venisse annunciata a breve la data di uscita di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones incentrata sulla storia della famiglia Targaryen.

Ebbene, oggi HBO ha diffuso sui social l’annuncio della data di diffusione sul servizio HBO Max del primo dei dieci episodi di House of the Dragon: il 21 agosto. In Italia la serie sarà trasmessa su Sky Atlantic, presumibilmente in contemporanea con gli Stati Uniti nella versione sottotitolata e con una settimana di differita per la versione doppiata.

L’attesissima serie è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta la storia dell’ascesa della Casa Targaryen e il ruolo svolto dai draghi nell’assicurarsi il potere.

La data di rilascio di House of the Dragon è stata annunciata attraverso un’immagine promozionale che raffigura un uovo di drago in procinto di schiudersi, osservato dagli occhi di un altro drago sullo sfondo.

Successivamente, sono state diffuse anche le foto di vari personaggi protagonisti della serie. Il cast della serie comprende Emma D’Arcy (Truth Seekers), Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Ready Player One, Sound of Metal), Rhys Ifans (Notting Hill), Steve Toussaint (It’s A Sin), Eve Best (Hedda Gabler), Sonoya Mizuno (Devs), Paddy Considine (The Outsider, The Third Day), Fabien Frankel (The Serpent), Graham McTavish (Outlander), Milly Alcock (Reckoning), Emily Carey (Get Even), Ryan Corr (Mary Magdalene), Jefferson Hall (Halloween, Vikings), David Horovitch (Miss Marple), Matthew Needham (Chernobyl), Bill Patterson (Fleabag, Good Omens), Gavin Spokes (Brexit, Hamilton), Wil Johnson (Outlander), John Macmillan (Back), Savannah Steyn (Intergalactic), and Theo Nate (Time).

