The Flash: Ezra Miller arrestato alle Hawaii

Il protagonista di The Flash Ezra Miller è stato arrestato a Hilo, nelle Hawaii, con l’accusa di comportamento improprio e molestie.

Secondo un rapporto della polizia presentato dal dipartimento di polizia delle Hawaii, Miller era in un bar a urlare oscenità ai visitatori che cantavano al karaoke. Ha poi “afferrato il microfono di una donna di 23 anni che cantava al karaoke (reato di comportamento improprio) e in seguito si è scagliato verso un uomo di 32 anni che giocava a freccette (reato di molestie). Il proprietario del bar ha chiesto più volte a Miller di calmarsi per inutilmente”. La cauzione è stata fissata a $ 500, che Miller ha pagato prima di essere rilasciato.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

Questo non è il primo incidente pubblico che coinvolge Miller. Nel 2020, è emerso un video che mostrava la star della Justice League aggredire una donna a Prikið Kaffihús, un bar a Reykjavik, in Islanda. Il video mostrava Miller interagire con un fan. La donna gli si è avvicinata apparentemente ha scherzato sul fatto di litigare. Miller ha risposto: “Oh, vuoi combattere? È quello che vuoi fare?” prima di prenderla per la gola. Miller ha quindi gettato la donna a terra con le mani intorno al collo, quando il cameraman ha tentato di intervenire e ha interrotto la registrazione.

Il filmato ha provocato reazioni negative da parte di fan ed ex colleghi, incluso l’ex regista di Flash John Francis Daley, che sembrava suggerire che questo comportamento non fosse del tutto inaspettato. Sui social media, il regista ha scritto “Differenze creative” in risposta al video. Va notato che Daley è stato uno dei tanti registi associati al progetto di The Flash. Ha lasciato il progetto, insieme a Jonathan Goldstein, sulla base di differenze creative, secondo quanto riferito dopo che Miller ha insistito su un tono particolare per il film.

Miller è attualmente impegnato in due grandi progetti, ovvero The Flash, diretto da Andy Muschietti (la cui uscita è stata posticipata al 2023) e Animali fantastici: I Segreti di Silente, il terzo capitolo della saga cinematografica di Animali fantastici in uscita nelle sale il 13 aprile.

Il suo comportamento problematico può essere un ulteriore grande problema per lo sviluppo del DCEU come originariamente previsto dalla Warner Bros e dalla DC. Dopo le accuse di violenza domestica a Amber Heard (Mera nella serie di film di Aquaman), l’abbandono da parte di Henry Cavill e Ben Affleck degli iconici ruoli di Superman e Batman, le polemiche di Ray Fisher (Cyborg) con i vertici di Warner Bros, ora il fatto che Ezra Miller sia stato arrestato può complicare anche i piani futuri per Flash.