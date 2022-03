Slitta l’uscita di Black Adam, Aquaman, Flash e di tutti i film DC

La notizia diffusa dallo stesso Dwayne Johnson che l’uscita di Black Adam avrebbe subito dei ritardi ha trovato conferma nello slittamento non solo della sua pellicola, ma anche di tutti gli altri film DC, da Aquaman and the Lost Kingdom a The Flash, mentre Shazam: Fury of the Gods verrà al contrario anticipato.

In un post su Instagram, la star di Black Adam Dwayne Johnson ha infatti rivelato che il suo film d’esordio DC Comics è stato posticipato di tre mesi al 21 ottobre 2022. La data di uscita precedente del film era il 29 luglio.

Il post di Johnson ha anche annunciato che DC League of Super-Pets, originariamente fissato per il 20 maggio e in cui lui doppia Krypto, occuperà il precedente slot di Black Adam del 29 luglio 2022.

Questo ha portato anche ad una sorta di reazione a catena su tutti gli altri film DC. Come twittato da Aaron Couch di The Hollywood Reporter, dopo lo slittamento di Black Adam il nuovo programma di rilascio della DC ora prevede Shazam: Fury of the Gods in uscita il 16 dicembre 2022, spostando di conseguenza Aquaman and the Lost Kingdom di Jason Momoa al 17 marzo 2023, mentre The Flash di Ezra Miller è stato spostato quasi sette mesi, poiché ora è prevista l’uscita nelle sale il 23 giugno 2023.

Questo potrebbe influenzare anche l’uscita di Batgirl, che dovrebbe debuttare in streaming su HBO Max, ma che, data la presenza del Batman interpretato da Micheal Keaton, non dovrebbe vedersi prima di The Flash, dato che il personaggio del film del 1989 farà il suo ritorno proprio in quella pellicola.

Il regista del nuovo film di Shazam David F. Sandberg, che si è visto anticipare l’uscita della propria pellicola e ora si ritrova a concorrere con Avatar 2, ha commentato con ironia su Twitter. Dal momento che molti dei protagonisti del film sono ragazzini in fase di crescita, la lavorazione del film era stata anticipata in maniera da poter girare con gli attori dell’età giusta, nonostante il film dovesse uscire più tardi.

Sandberg ha iniziato il suo thread esaltando la notizia, dicendo: “Esatto, Shazam 2 verrà rilasciato 6 mesi prima e ora arriverà a dicembre!” per poi scherzare sul fatto che “il povero James Cameron starà tremando nei suoi stivali in questo momento…”.

It’s funny how Shazam 1 was a Christmas movie released in April and Shazam 2 is a summer movie getting released at Christmas. It’s the Shazam way. — David F. Sandberg (@ponysmasher) March 9, 2022

Ha quindi sottolineato il fatto che “Shazam 1 era un film natalizio uscito ad aprile e Shazam 2 è un film estivo in uscito a Natale: questa è the Shazam way“.

Anche altri film Warner Bros hanno visto cambiare le date di uscita: The Meg 2 è stato riprogrammato al 4 agosto 2023, mentre Wonka di Timothée Chalamet è stato spostato al 15 dicembre 2023.