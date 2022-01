The Flash: il prologo del film in un fumetto con Batman

Il film The Flash promette di sconvolgere dalle fondamenta il DCEU, e lo inizierà a fare a partire dalle pagine di un fumetto con coprotagonista Batman, che fa da prologo al film in uscita nelle sale il 4 novembre.

La DC ha infatti annunciato una miniserie di tre numeri intitolata The Flash: The Fastest Man Alive che racconterà le vicende del velocista scarlatto cinematografico intercorse tra la fine del film Justice League del 2017 e la nuova pellicola che lo vede protagonista.

Nel fumetto prologo del film The Flash Barry Allen, dopo aver sconfitto Steppenwolf insieme a Batman e agli altri eroi della Justice League, torna a Central City per diventare l’eroe della città natale di cui la città ha bisogno. Ma uno dei suoi primi combattimenti con i supercriminali si rivela più di quello che può gestire, e dopo essere stato sconfitto da Girder, al suo debutto nel DCEU, chiama Batman per un consiglio.

Si dovrebbe trattare del Batman “Ben Affleck”, con cui il Flash interpretato da Ezra Miller aveva stretto amicizia in precedenza nel DCEU. Sappiamo però che in The Flash apparirà anche il Batman interpretato da Micheal Keaton, protagonista dei film di Tim Burton di più di 30 anni fa.

The Flash: The Fastest Man Alive sarà scritta da Kenny Porter con gli artisti Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra e Jason Howard che disegneranno rispettivamente ogni numero.

La copertina principale di The Flash: The Fastest Man Alive #1 è disegnata da Max Fiumara, con in programma anche una copertina variant firmata dal regista di The Flash Andy Muschietti.

Anche se può sembrare insolito per il DCEU cinematografico raccontare storie in continuity con i fumetti (per quanto la continuity DCEU sia molto labile), ciò accade da anni. La DC ha pubblicato prequel in continuity per Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League e Wonder Woman 1984.

The Flash: The Fastest Man Alive #1 (di 3) sarà in vendita il 26 aprile, con un’edizione in volume prevista per ottobre, giusto in tempo per l’uscita del film The Flash il 4 novembre.