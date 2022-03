One Piece - Netflix: Jamie Lee Curtis vorrebbe far parte del cast del Live-Action

Il live-action Netflix dedicato a One Piece ha un ammiratore d’eccezione. Durante la burrascosa notte degli Oscar 2022 era presente anche l’attrice Jamie Lee Curtis, che durante un’intervista si è esposta al proposito della serie Netflix dedicata al manga di Eiichiro Oda.

Intervistata da Emily Uribe e Juju Green la famigerata attrice ha confessato di voler entrare a far parte del cast interpretando il ruolo di Kureha, un personaggio che lei adora. Durante la chiacchierata è venuto fuori che il personaggio preferito della Curtis è Tony Tony Chopper, che in inglese è doppiato dalla sua amica Brina Palencia.

Inoltre ha anche ammesso di voler vestire i panni della sfaccettata Nico Robin, facendo notare successivamente di essere troppo vecchia per il ruolo purtroppo.

Le parole dell’attrice sono state confermate anche dalla figlia Ruby Guest durante il One Piece Podcast successivamente ad una domanda di un ascoltatore inerente a quale ruolo sarebbe stato adatto per la madre:

Mamma ama follemente Kureha. Sono al 100% sicura di questo ruolo e sinceramente consiglierei a mia madre di usare il suo carisma e la sua valenza per vedere se potrebbe interpretarla, visto che la serie è prodotta da Netflix.

Ci troviamo di fronte ad un anno incredibile per la serie, e visto che nel corso del 2022 come già accennato il manga raggiungerà un traguardo importante, sono state rilasciate delle grandi notizie al riguardo.

Le news abbracciano il prossimo live-action di Netflix dedicato alla saga, il nuovo film One Piece Red che vedrà al centro Shanks ed un nuovo videogioco sviluppato da ILCA Inc. previsto sempre per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. One Piece Odyssey.

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.