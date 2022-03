Guardiani della Galassia: Kevin Bacon nello speciale natalizio?

Come successo con David Hasselhoff, quella che sembrava una semplice battuta in Guardiani della Galassia può trasformarsi in un gustoso cameo di Kevin Bacon nel Marvel Cinematic Universe.

Kevin Bacon era stato citato da Star-Lord come “un grande eroe” quando era insieme a Gamora erano su Knowhere in Guardiani della Galassia del 2014, per poi ricordare il momento durante la battaglia finale del film, dopo aver fatto schiantare la loro nave contro la Dark Aster di Ronan per ottenere la Gemma del Potere.

Star-Lord (Chris Pratt) è in realtà Peter Quill, un ragazzo rapito dagli alieni nel 1988, e tutti i suoi ricordi della Terra sono legati quindi agli anni ‘80. Tra questi, il film Footloose, con protagonista Kevin Bacon, che racconta a Gamora come se fosse una leggenda.

Peraltro Kevin Bacon ha lavorato in passato con il regista del franchise dei Guardiani della Galassia, James Gunn, nel film Super! Attento Crimine. Così come in Guardiani della Galassia Vol. 2 David Hasselhoff, citato nei dialoghi, è apparso brevemente come travestimento di Ego (oltre a prendere parte allo spassosissimo videoclip di Guardian’s Inferno), ora Kevin Bacon potrà fare almeno un cameo nella saga Marvel (dopo che ha interpretato Sebastian Shaw in X-Men: L’Inizio del 2011).

Il sito The Direct ha pubblicato una serie di foto scattate sul set dell’Atlanta Country Club, ricreato per sembrare Beverly Hills. È stato sottolineato che Kevin Bacon era specificamente sul set per questo progetto, che non si sa se sia previsto per Guardiani della Galassia Vol. 3 o per l’Holiday Special che lo precederà su Disney+, dal momento che i due progetti si stanno girando contemporaneamente. Le immagini dei cortili addobbati a tema natalizio farebbero però propendere per la seconda ipotesi.

Le foto dal set della scena di Guardiani della Galassia con il cameo di Kevin Bacon

La troupe ha filmato una sequenza d’azione con alcune auto della polizia danneggiate, una delle quali era capovolta con attori in macchina. Secondo quanto riferito, Gary Peebles, la controfigura di Drax, era sul set in giro, anche se non è chiaro cosa stesse facendo nella scena.