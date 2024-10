J. Michael Straczynski lascia Captain America e scrive una serie di team-up tra improbabili personaggi Marvel

A partire da gennaio il prolifico scrittore J Michael Straczynski farà esplodere la sua immaginazione grazie a una nuova linea di one-shot standalone che vede protagoniste due icone Marvel a sua scelta, in team-up inaspettati o in scontri ricchi di azione!

Straczynski negli anni ha arricchito quasi ogni angolo dell’Universo Marvel con le sue magistrali capacità narrative, tra cui le acclamate run su AMAZING SPIDER-MAN, THOR, FANTASTIC FOUR e altri ancora. Ultima in ordine di tempo è stata la sua gestione della serie CAPTAIN AMERICA, che come annunciato dallo stesso autore su Twitter giungerà a conclusione con il sedicesimo episodio a dicembre.

My last Cap issue is #16, yes, then there’s this, and one other little item that will be mentioned when the time is right. https://t.co/4d4DFbr4qE — J. Michael Straczynski (@straczynski) October 11, 2024

Nello spirito di recenti best-seller come DOOM di Jonathan Hickman e Sanford Greene e AVENGERS: TWILIGHT di Chip Zdarsky e Daniel Acuña, i nuovi one-shot team-up di Straczynski invitano tutti i fan – nuovi e vecchi lettori – a godersi storie emozionanti e senza tempo con alcuni dei personaggi Marvel più amati e chiacchierati di oggi. Ad affiancare Straczynski ci sarà una schiera di incredibili talenti artistici: Will Robson, Bernard Chang, Elena Casagrande, Germán Peralta, Juan Ferreyra e Phil Noto.

Straczynski e Robson danno il via a DOCTOR DOOM & ROCKET RACCOON, dove Doom fa l’unica cosa che non vorrebbe mai fare: chiedere un favore! Cosa attende Rocket a Latveria? Scorrettezze, errori di comunicazione e un viaggio emotivo attraverso lo spazio e il tempo nel migliore stile Marvel!

Hey! It’s finally been announced! Last year I got the opportunity to work with the amazing @straczynski on a team-up of a lifetime book! I also got to design a brand new costume for #rocketraccoon which n64 fans might recognise I’m homaging 😉 pic.twitter.com/M1N6k4r5hb — Will Robson (@robsonink) October 11, 2024

A seguire, Straczynsky firma un team-up che fungerà anche da epilogo della sua run su Captain America, che si chiuderà con un team-up tra Steve Rogers, Thor e Spider-Man a Broxton, location del suo classico ciclo che rilanciò il Dio del Tuono 17 anni fa. Infatti Volstagg recluta la Sentinella della Libertà in CAPTAIN AMERICA & VOLSTAGG di Straczynski e Chang. Quando scoppia una guerra nei Nove Regni, Volstagg dei Tre Guerrieri si rivolge all’unico uomo abbastanza abile da porvi fine: Steve Rogers, Capitan America!

See the first three covers now and view the full list of titles and pairings ⬇️ 📚 Doctor Doom & Rocket Raccoon

📚 Captain America & Volstagg

📚 Nicky Fury vs. Fin Fang Foom

📚 Hulk & Doctor Strange

📚 Ghost Rider & Galactus

📚 Spider-Man vs. Doctor Octopus pic.twitter.com/W2dlO6ixdA — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 11, 2024

E questo è solo l’inizio: di seguito trovate l’elenco completo dei titoli e degli abbinamenti:

DOCTOR DOOM & ROCKET RACCOON

CAPTAIN AMERICA & VOLSTAGG

NICK FURY VS. FIN FANG FOOM

HULK & DOCTOR STRANGE (più una storia di appendice con ZIA MAY & AGATHA HARKNESS!)

GHOST RIDER VS. GALACTUS

SPIDER-MAN VS. DOCTOR OCTOPUS

Scoprite tutti i personaggi in questo speciale promo di Leinil Francis Yu, che sarà disponibile anche come variant cover di DOCTOR DOOM & ROCKET RACCOON #1.

Ecco cosa ha detto J Michael Straczynski su questi team-up e su come li ha ideati:

“Mi piace andare dove c’è da divertirsi, e l’idea di mettere insieme personaggi Marvel che non erano mai stati accoppiati prima, o che lo erano solo in minima parte, mi è sembrata molto divertente, ed è stata ancora più entusiasmante di quanto mi aspettassi. Per la prima volta abbiamo potuto vedere il Nick Fury originale in Cina insieme alle Tigri Volanti che affrontano un Fin Fang Foom appena risvegliato… andare ai confini del tempo e dello spazio con Rocket Raccoon e il Dottor Destino… vedere Ghost Rider combattere con nientemeno che Galactus… Zia May nel bel mezzo di una battaglia soprannaturale con Agatha Harkness. Più improbabile è l’accoppiata, più eccentrica è la combinazione, più è divertente vederla nascere. Ho tenuto nascosta la notizia di questa serie per oltre un anno e sono così entusiasta di sapere che finalmente arriverà sugli scaffali a partire da gennaio”.