J. Michael Straczynski rilancia Captain America da settembre

Dopo la conclusione della serie Captain America: Sentinel of Liberty, scritta da Colin Kelly e Jackson Lanzing per i disegni di Carmen Carnero, la serie con protagonista Steve Rogers sarà rilanciata a settembre con uno scrittore d’eccezione, Joseph Michael Straczynski, affiancato dai disegni Jesus Saiz, nella nuova serie intitolata semplicemente Captain America.

Nonostante fosse uno dei due protagonisti assoluti di Civil War, il momento più iconico vissuto da Steve Rogers durante la saga non si è visto sulle pagine della miniserie o di Captain America, bensì su quelle di Amazing Spider-Man scritte proprio da Straczynski.

È stato infatti Straczynski a mettere in bocca a Steve Rogers la famosa citazione di Mark Twain (poi anche ripresa e attribuita a Peggy Carter nel film Captain America: Civil War):

Questa nazione è stata costruita su un principio supremo: lottare per quello in cui crediamo, quali siano le difficoltà e le conseguenze. Quando il mondo ti dice di spostarti, il tuo compito è quello di piantarti come un albero accanto al fiume della verità e dire al mondo: NO, SPOSTATI TU.

Famoso in Marvel, oltre che per il suo lavoro su Amazing Spider-Man (conclusosi con la controversa saga One More Day in cui è stato annullato il matrimonio tra Peter e Mary Jane), anche per il rilancio di Thor e una nuova versione dello Squadrone Supremo (nella maxiserie Supreme Power), J. Michael Straczynski promette una storia che si sviluppa tra passato e presente, addentrandosi nella vita di Steve Rogers prima di diventare Captain America, in cui affronterà l’espansione dell’American Bund, un’organizzazione mondiale di simpatizzanti del nazismo americano formatasi prima della Seconda Guerra Mondiale.

“Metteremo il giovane Steve proprio nel mezzo di quel vortice di vita reale, dove, nonostante le terribili probabilità, farà la differenza in un momento ancora più cruciale. Per il giovane Peter Parker, l’omicidio dello zio Ben è stato un evento formativo che lo ha portato a diventare Spider-Man. Questa storia sarà altrettanto formativa e metterà un giovane Steve Rogers sulla strada per diventare l’eroe che poi diventerà”.

Il ritorno di Strazcynski alla Marvel includerà, oltre a Captain America, anche una miniserie evento di sei numeri che non è ancora stata annunciata. Potrebbe trattarsi della tanto annunciata storia Thanos vs. Thor, in lavorazione da tempo? Straczynski ha contribuito al recente Thanos: Death Notes, quindi potrebbe essere l’occasione per il suo estemporaneo ritorno al Tonante, la cui serie regolare è stata invece affidata ad Al Ewing.