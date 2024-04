Star Comics annuncia due edizioni speciali di Sand Land per celebrare Toriyama

L’editore italiano Star Comics ha recentemente annunciato tramite la propria pagina facebook e sul sito ufficiale, due edizioni speciali di Sand Land per celebrare e commemorare il sensei Akira Toriyama.

Infatti brevemente vogliamo prima rivelare che si tratterà dell’uscita di un unico volume autoconclusivo, in arrivo il 16 aprile, e consentirà ai nuovi lettori e ai fan di vecchia data di immergersi nell’universo creativo del mangaka di Dragon Ball.

Ricordiamo che Sand Land è stato scritto e disegnato dal leggendario Toriyama dopo Dragon Ball. E la storia è ambientata in un mondo arido, dove la siccità ha reso l’acqua un bene raro e controllato. Originariamente pubblicato nel 2000 su Weekly Shōnen Jump, il manga racconta la storia di Beelzebub, principe dei demoni, e dell’anziano sceriffo Rao. Loro due, insieme al ladro Shif, si lanciano in una missione epica per scoprire una leggendaria sorgente d’acqua. Questa ricerca chiaramente li condurrà inevitabilmente verso avversari inaspettati fino a sfidare i propri limiti. Inoltre il tratto narrativo caratteristico di Toriyama si vede moltissimo, darò che la storia intreccia azione e comicità.

La nuova edizione di Sand Land di Star Comics sarà quindi disponibile in due edizioni. Ci sarà la New Edition e l’Ultimate Edition, quest’ultima cartonata e in grande formato, arricchita da contenuti extra e pagine a colori. La storia rappresenta a tutti gli effetti l’ingresso ideale nell’avvincente universo di Toriyama.

Sand Land è infatti una narrazione autoconclusiva, con il volume che racchiude in sé i quattordici capitoli che compongono l’intera saga, in modo da consentire ai fan di tuffarsi a capofitto nella creazione del famoso mangaka.

Per quanto riguarda la New Edition, questa sarà acquistabile al prezzo di 5,90€. Invece l’Ultimate Edition sarà disponibile al prezzo di 15,00€ e si possono aggiungere alla lista dei desideri direttamente dal sito ufficiale di Star Comics, cliccando qui.

Akira Toriyama con la sua serie che lo ha reso un’icona, Dragon Ball, ha influenzato un’intera generazione, tra cui tanti mangaka attualmente famosi e importati su Weekly Shonen Jump. Toriyama infatti ha dato vita a un’epopea che ha ridefinito il genere shōnen e lasciato la sua impronta indelebile nella cultura pop mondiale. Tuttavia marzo è stato devastante, in quanto tutto il mondo ha appreso della scomparsa del mangaka in questione, proprio poco prima del quarantesimo anniversario di Dragon Ball.

Riguardo Sand Land, ricordiamo che molto presto la serie anime farà il suo atteso debutto sul piccolo schermo, che oltre a riassumere gli eventi cruciali del film anime, presenterà un nuovo arco per il quale il sensei ha dato il suo attivo contributo.