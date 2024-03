Sand Land: Akira Toriyama parla dei contenuti inediti della serie anime

Akira Toriyama è tornato al lavoro su Sand Land, per la nuova storia dell’anime sequel. E il mangaka ha rivelato quali sono le novità e i contenuti inediti aggiunti alla nuova serie anime. Sand Land di Akira Toriyama ha fatto il suo debutto ufficiale sul grande schermo con un film uscito nei cinema lo scorso anno. E ora il franchise sta tornando con un nuovo progetto anime. Questa nuova serie non presenterà solo materiali visti nel film precedente, ma includerà anche una storia completamente nuova con alcuni nuovi personaggi e idee che espandono la storia.

La nuova serie anime di Sand Land sarà presentata in anteprima alla fine di questo mese. Sarà visibile in streaming in tutto il mondo, e includerà il nuovissimo arco narrativo “Angel Hero”, mai visto nel manga e nel film. Questo nuovo arco narrativo inizierà con l’episodio 7, con i primi sette che adatteranno gli eventi principali del film. E Akira Toriyama ha rivelato quanto ha aggiunto per l’anime in uno speciale messaggio indirizzato ai fan.

Toriyama ha innanzitutto notato che il team di produzione dietro il film Sand Land ha aggiunto nuovi materiali alla presentazione del manga originale per rinforzare l’azione e il ritmo. E questo è il caso della nuova storia della serie anime, ossia l’arco “Angel Hero“. Toriyama spiega che la bozza che ha ricevuto era piena di contenuti drammatici e sviluppi frenetici fin dall’inizio. Ha quindi fornito le informazioni base e il design per un nuovo personaggio, “Muniel”. Aveva poi anche disegnato altri personaggi come Ann, dicendo la sua su vari episodi e quant’altro. E in questo modo il sequel è stato realizzato.

Parlando di questi nuovi sviluppi per la storia di Sand Land, Toriyama ha poi osservato che spera che i fan apprezzino queste novità. “Questi sviluppi drammatici della trama, che una persona che ama la semplicità come me generalmente evita, danno loro un nuovo senso di sorpresa. E sono sicuro che la nuova costruzione del mondo e l’azione intensa piacerà al pubblico” dice il mangaka. Il trio di Belzebù, Rao e Ladro presenterà una nuova avventura e incontrerà nuovi personaggi.

Fonte – Comicbook