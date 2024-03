Willy Sogna | Recensione

Un albo illustrato buffo e sognante. Assolutamente consigliato per i bambini che sognano in grande ma anche per quei genitori amanti dell’arte che vogliono trasmettere questa passione ai propri figli in maniera divertente.

Alfredo Paniconi 2024-03-06T08:00:09+01:00 Un albo illustrato buffo e sognante. Assolutamente consigliato per i bambini che sognano in grande ma anche per quei genitori amanti dell’arte che vogliono trasmettere questa passione ai propri figli in maniera divertente. Testi: Anthony Browne Illustrazioni: Anthony Browne Traduzione: Sara Saorin Casa Editrice: CameloZampa Genere: Comico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 26×30 cm, Cartonato Uscita: Gennaio 2024 Prezzo: 18 €

Tutti hanno un sogno del cassetto. Qualcosa su cui si fantastica o un desiderio da realizzare, più o meno possibile. Chi sogna di diventare un grande artista, chi un astronauta, qualcuno sogna di diventare un calciatore o un famoso attore. Insomma, di sogni ce ne sono davvero tanti. Tutti sognato, anche gli animali. Incluse le scimmie, e Willy è per l’appunto una scimmia, la protagonista del libro di cui vi andremo a parlare oggi. Willy Sogna, è un albo illustrato scritto e illustrato da Anthony Browne, tradotto da Sara Saorin e pubblicato da CameloZampa nel gennaio 2024. Il titolo originale, è uscito in inglese con il nome Willy the dreamer, pubblicato da Walker Books Ltd nel lontano 1997.

Questo albo illustrato non ha una vera e propria storia. Come dice il titolo, Willy sogna. Si addormenta, per l’appunto, e inizia a sognare di tutto ciò che può diventare. Sogna come sognerebbe un bambino davanti il quale le possibilità sono infinite e solo la fantasia può segnare un vero e proprio confine. Willy, come ogni bambino sogna quindi di essere un divo del cinema o un cantante, un pittore o un esploratore, o un supereroe, oppure di essere un gigante o, al contrario, minuscolo. Sogna poi anche del futuro, magari con una famiglia tutta sua. I sogni di Willy si trasformano in una galleria di immagini in cui il mondo diventa popolato solo di scimmie e banane ovunque. Molti di questi sogni sono poi ambientati in celebri dipinti, libri e film. Rendendo il tutto ancor più surreale e assolutamente divertente.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Anthony Browne è un autore e illustratore inglese, tra i più celebri nella letteratura per l’infanzia. Negli anni ha vinto moltissimi premi, tra cui, nel 2000, il Premio Hans Christian Andersen, il maggior riconoscimento mondiale per un autore per bambini. Con Camelozampa Browne ha pubblicato moltissimi libri come: Voci nel parco, Ti cerco, ti trovo, Bella e il gorilla, E se…?, Il tunnel e Hansel e Gretel.

In questo nuovo libro la protagonista, come abbiamo visto, è una scimmia sognatrice. In ogni pagina trova spazio un suo diverso sogno. La struttura del libro si configura infatti come un albo ad elenco dal movimento circolare. La fine ritorna cioè al punto di inizio, dopo aver percorso tutte le incredibili fantasie di Willy. Il tutto ovviamente in una chiave leggera e divertente. Il talento di Anthony Browne però è evidente nel modo in cui mette in scena tutta la sequenza. Non avendo infatti una storia da supportare, arricchisce ogni sequenza di personaggi buffi in situazioni e scenografie assurde e artisticamente ispirate. La bellezza del libro risiede infatti nel modo in cui ogni sogno di Willy sia ricco di riferimenti e dettagli da scoprire.

Willy sogna è un libro molto più profondo di quel che potrebbe sembrare in apparenza. I riferimenti artistici, tanto per cominciare, sono moltissimi e spaziano nel mondo dell’arte conferendo al libro maggior spessore. CameloZampa ha confezionato un libro che sembra uscire da un vecchio catalogo di albi illustrati. Per rispettare, probabilmente, quello che era lo stile di un libro che è uscito la sua prima volta circa 25 anni fa. Dal punto di vista dei materiali siamo sempre sugli ottimi livelli dei titoli che escono con questa casa editrice. La qualità di stampa è eccellente e tutte le illustrazioni hanno delle brillanti e vivaci colorazioni che valorizzano ancor di più la resa visiva.

Conclusione – Willy Sogna

Il Willy Sogna è un albo divertente e di grande spessore sottotestuale. Non ha una vera e propria storia, ma una sequenza di ipotesi sognate dal protagonista. Lo stile dell’illustrazione è classico e tipico della produzione di Anthony Browne. Per cui chi ama questo autore non può fare a meno di prende questo libro il prima possibile. Anche perché è ormai un vero e proprio classico nella storia dell’albo illustrato.

Le bellissime illustrazioni sono le protagoniste di questo albo. Ogni sogno di Willy è infatti caratterizzato da tantissimi dettagli da andare a scovare e da personaggi buffi e strampalati. In conclusione Willy sogna è uno di quegli albi illustrati da consigliare già solo per la garanzia data dall’autore stesso. Questo libro è infatti tra i più belli e particolari della produzione di Anthony Browne, caratterizzato da tanto divertimento, un po’ di tenerezza e la fantasia che regna incontrastata in ogni pagina.