Tra le uscite targate Panini Comics del 7 marzo 2024 troviamo la prima parte dell’adattamento Marvel della seconda stagione di The Mandalorian, oltre al romanzo di Star Wars L’Erede dell’Impero, primo tassello della storica Trilogia di Thrawn.

Inoltre uno sguardo speciale alla realizzazione di Dune Parte 2 e Yellow!, l’incursione di Leo Ortolani nel mondo manga.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 7 marzo 2024.

Le uscite Panini Comics del 7 marzo 2024

Yellow!

Il Mondo di Rat-Man 19

9,90 €

Di cosa parla Yellow? Di fumetti? Successo? Amore? Tutti e tre? E cosa sono i manga? I fumetti hanno una vita segreta: che cosa fanno, che cosa pensano e soprattutto… come si creano?

Con Leo Ortolani ci siamo già posti queste domande una volta, ma mai in formato manga!

Star Wars : The Mandalorian

Stagione Due

19,00 €

Contiene: The Mandalorian Season Two (2023) #1/4

Mando continua il suo viaggio nel tentativo di restituire il bambino ai Jedi, ma nuovi nemici si nascondono su ogni pianeta. Possibile che un altro Mandaloriano si aggiri su Tatooine? Riusciranno Din Djarin e Grogu a sopravvivere agli incontri con quel che rimane delle forze Imperiali, con creature simili a ragni e a un drago Krayt? Il primo dei due volumi che adattano a fumetti la seconda stagione dell’amatissima serie TV The Mandalorian!

Star Wars Romanzi: L’ Erede dell’ Impero – La Trilogia di Thrawn 1

24,00 €

Contiene: Star Wars Essential Legends: Heir to the Empire

Cinque anni dopo la sconfitta di Darth Vader e dell’Imperatore, Leia e Han Solo sono sposati e aspettano due gemelli, mentre Luke Skywalker è diventato il primo di una nuova schiera di Cavalieri Jedi. Ora l’ultimo condottiero dell’Imperatore, il geniale e letale Grand’Ammiraglio Thrawn, ha assunto il comando di quel che resta della flotta Imperiale e l’ha preparata alla guerra contro la Nuova Repubblica. Un romanzo mitico nella collezione dei classici della saga di Star Wars!

L’Arte e L’Anima di Dune 2

45,00 €

Contiene: The Art and Soul of Dune: Part II

Con L’arte e l’anima di Dune – parte II continua il travolgente viaggio nel dietro le quinte e la genesi del progetto Dune, dagli intricati costumi agli effetti digitali più eccezionali e innovativi. L’approccio visionario di Dennis Villeneuve che ha portato il capolavoro di Frank Herbert al grande schermo è racchiuso in questo secondo volume della serie. Un viaggio alla scoperta di imperdibili contenuti inediti, come le interviste esclusive al cast, tra cui Villeneuve, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e tanti altri.