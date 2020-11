Nell’episodio 13 di The Mandalorian Ahsoka Tano cita il grand’ammiraglio Thrawn, un cattivo della saga di Star Wars che potrebbe non essere immediatamente associabile da parte del grande pubblico.

In attesa di scoprire se vedremo il personaggio nei prossimi episodi di The Mandalorian o in un altro progetto per Disney+ che coinvolgerà anche Ahsoka, ripercorriamo la storia editoriale del grand’ammiraglio.