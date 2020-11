3 Ahsoka Tano, la biografia

Ahsoka Tano è una donna Togruta che, all’età di tre anni, ha incontrato il Maestro Jedi Plo Koon tra la sua gente, sul pianeta Shili. La bambina, sensibile alla Forza, viene quasi resa schiava da un Jedi impostore, ma alla fine viene cresciuta al Tempio Jedi su Coruscant.

A 14 anni, durante le Guerre dei Cloni, diventa Padawan del cavaliere Jedi Anakin Skywalker, sotto richiesta del maestro Yoda. Ahsoka può impugnare due spade laser, ma tecnicamente non è una Jedi.

Dopo aver sviluppato sentimenti contrastanti verso l’Ordine Jedi e il modo in cui questo gestiva le cose su Coruscant e non, Ahsoka viene ingiustamente accusata di aver bombardato il Tempio Jedi.

Viene processata, assolta e le viene offerto il titolo di Cavaliere Jedi, ma si allontana dall’Ordine poiché ormai la sua fede verso questo si è notevolmente indebolita. Nonostante le proteste di Anakin, Ahsoka chiude con l’Ordine e se ne va per farsi una vita da sola.

Durante un nuovo viaggio su Coruscant, incontra il mandaloriano Bo-Katan Kryze, che le chiede di aiutare a liberare il pianeta dal controllo da Darth Maul. Lei accetta, e insieme a Kryze, contatta Obi-Wan Kenobi e Anakin Skyawlker per chiedere aiuto.

Anakin restituisce ad Ahsoka le sue due spade laser, ma ora in una nuova tonalità blu: queste doppie spade laser sono importanti, poiché Ahsoka ne ha un paio l’ultima volta che l’abbiamo vista in Star Wars Rebels, ma di certo non sono blu.